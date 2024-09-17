Лазуткин: Польша сделала всё, чтобы мы ввели День народного единства

Григорий Азаренок, СТВ:

С 2021 года мы отмечаем День народного единства. Мы помним, что раньше не все были согласны, в том числе во власти, отмечать этот день. Чтобы не обидеть поляков, еще кого-то. Но нас в 2020 году обидели. Нам показали, как государства реально относятся друг к другу, что плевать они хотели на мирные добрососедские отношения. В Гродно подняли польские флаги. Польская агентура пыталась здесь развались страну. Мы в ответ на это празднуем День народного единства. Как Батька сказал, мы в 1939-м сбросили с себя оковы. И больше никаких оков на нас никогда не будет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поскольку с территории Польши работал известный Telegram-канал, поскольку там формировались мигрантские центры.

Григорий Азаренок:

Не просто работал, они там ключи от Беларуси вручили. Помните? При открытии Белорусского дома. И премьер Моравецкий тогда пришел в эфир к этому мальчику, который работал на этом польском канале...

Андрей Лазуткин:

То есть Польша сделала просто все, чтобы мы ввели потом такой праздник. То есть они своими действиями сожгли определенный мост. Но даже на момент, Григорий, учреждения праздника, то есть уже после 2020 года, шли определенные дискуссии. Надо ли бить посуду с поляками? Не надо. Может быть, надо как-то попозже это сделать, не сейчас. А вдруг все нормализуется. Ну, вот началась специальная военная операция. Мы бы вообще были как идиоты, если бы мы еще начали заигрывать с поляками, а тут начинается полноценная война. То есть оказались правы те, кто говорил, что никакой нормализации с Польшей не будет, это тупик. Вот так и получилось. Неважно, что ушел уже Моравецкий, у них новый премьер. Но тем не менее задачи поляки решают те же. По Украине, по России и по нам там национальный консенсус. Две правящие партии, неважно, бывшие или нынешние, мы для них типа противник. Там какая-то есть разная степень восприятия нас как противника. Вот есть вагнеровцы, почему-то они их очень боятся. Они боятся русских. Ну, конечно, считают, что якобы белорусская армия там на кого-то должна нападать. Хотя мы решаем только оборонительную задачу. И вот на таком фоне, конечно, этот праздник приобрел такое выраженное антипольское значение. Они сами в этом виноваты. Не надо было делать Telegram-канала и устраивать здесь массовые беспорядки. Ну, теперь ждем дальнейшего развития.