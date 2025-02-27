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Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики с Днём Независимости

27 февраля 2025 07:26
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Доминиканской Республики с Днем Независимости. Глава государства подчеркнул, что Минск высоко ценит конструктивные и уважительные отношения с Санто-Доминго, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно отметить, что сегодняшние успехи Доминиканской Республики в экономической и социальной сферах, а также значимые результаты ее развития в туристической отрасли по праву выводят страну в число лидеров среди государств Карибского бассейна. Отмечаю хорошие перспективы для активизации сотрудничества, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, в целях увеличения торговли. Убежден, совместными усилиями мы найдем много возможностей для установления успешного и плодотворного партнерства на благо двух народов.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Доминиканской Республики крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, а гражданам этой страны – согласия и процветания.

# Александр Лукашенко

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