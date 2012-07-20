Лукашенко встретился с Радзивиллами и раскритиковал систему реставрации в Беларуси

Новости Беларуси. Посещение дворцово-паркового ансамбля в Несвиже должно быть доступным для белорусов. Такое распоряжение дал 20 июля Александр Лукашенко, посещая этот комплекс. Президенту доложили о выполнении его поручений по реконструкции культурного объекта. Глава государства ознакомился с экспозицией отреставрированного замка, осмотрел его залы и поручил объединить белорусских реставраторов в одну организацию.

Потомки Радзивиллов сюда приехали накануне. До этого видели родовое гнездо только на фотографиях.

Матей Радзивилл, наследник рода Радзивиллов:

Это самый важный замок нашей семьи, и мы рады, что он в таком прекрасном виде. Это большой праздник и для белорусов, и для нашей семьи.

Замок заложил еще Радзивилл Сиротко в 1583 году. За всю историю дворцово-парковый ансамбль не единожды разрушался и восстанавливался заново. В советские времена здесь открыли санаторий. В 1997 году Александр Лукашенко принял решение о восстановлении былого величия замка. К историческому объекту у президента страны отношение особое. Строительство шло под личном контролем. В 2008-м глава государства во время очередного посещения потребовал ускорить темпы. Руководитель реставрационных работ вспоминает, как восстанавливали каждую деталь интерьера: где-то по фотографиям, где-то по архивным документам.

Сергей Друщиц, заместитель генерального директора ОАО «Белреставрация»:

Мы нашли в Кракове оригинальные чертежи XVIII века. Это уникальные для белорусских учёных документы, по которым нам удалось восстановить и планировку, и объём, и многое другое. Вот это и есть сокровище. Отреставрированные памятники — это уже национальный капитал, который не подлежит ни девальвации, ни изменениям. Он с каждым годом становится только более ценным.

С 1997 года по 2012 главой государства было дано 19 поручений, касающихся реставрации комплекса. За всеми работами президент следил лично. Сегодня Александр Лукашенко приехал посмотреть, получилось ли у реставраторов задуманное воплотить в жизнь. Первым делом глава государства делает акцент на сроках строительства и стоимости работ. Не секрет, этот проект оказался сложным. Но следует извлечь уроки. Ведь сегодня реализуется программа «Замки Беларуси». К делу надо подходить по-хозяйски. Президент дал поручение собрать лучших реставраторов в одну организацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Такая реставрация, как сейчас, нам не нужна. Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду. Вот он знает, о чем идет речь: садитесь и думайте, какое будет у нас предприятие по реставрации. Всех в один кулак объединить. Мы там бешеные деньги тратим. В три раза дороже, чем бы иностранцы сделали.

В Несвижском замке растет количество туристов. В 2011-ом здесь побывало 210 тысяч человек, в этом уже 136 тысяч.

Президента интересовала цена входного билета. Она должна быть доступной, в первую очередь, для белорусов. Сейчас это 50 тысяч рублей.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Сейчас вводим стоимость билета порядка 50 тысяч рублей с посещением парка, возможно, с посещением всего дворца. Минимальная цена на посещение подобного европейского объекта – 12 евро. Мы выходим на менее 5 евро за посещение. Рассчитываем, что как минимум 300 тысяч туристов посетит этот объект.

Александр Лукашенко:

Не надо рваться и бежать за большими деньгами, потому что так не бывает. Надо делать постепенно, ибо мы отобьем охоту у собственных людей. Те, кто приедет, за любые деньги, и за 12 евро, придут сюда и посмотрят. Но надо, чтобы белорусы это видели, прежде всего.

Александр Лукашенко прошелся по залам отреставрированного замка. Золотой зал сравнивают с Георгиевским залом Зимнего дворца, что в Петербурге. Сусальное золото, лепнина — даже дверные ручки воссоздали по типу тех, которые были в былые времена при жизни князей. Такие нюансы удалось узнать из родового фотоальбома. Бережно отреставрированы уникальные фрески. Архитекторам и скульпторам удалось восстановить более 200 помещений. Чтобы посмотреть их все, нужно пройти путь в два километра. Но каждый зал действительно уникален. Например, в малой столовой можно найти меню, которым Радзивиллы обычно удивляли своих гостей: в нём есть и ноздри лося, фаршированные миндалём, и бобровые хвосты с красной икрой. Во время реконструкции специалисты обнаружили множество подземных ходов, подвалов, которые тоже откроют для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удалось воссоздать уникальные коллекции минералов, монет. Здесь хранятся также слуцкие пояса. Почти 60% экспозиции — это оригинальные предметы XVI — начала XIX века, остальное — копии.

Сергей Климов, директор национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

В очень короткие сроки, буквально за полтора года была сделана музеефикация в музей европейского класса. Таких прецедентов в Беларуси, думаю, что и в России, ещё не было. Мы открыли 30 залов, в которых примерно 1200 экспонатов. Около 100 экспонатов имеют отношение к роду Радзивиллов или были в замке. Действительно, проведена очень большая работа.

Президент передал в дар музею пояс слуцкого типа. Такие производили на мануфактурах Речи Посполитой в XVIII веке. Он выткан из шелковой и серебряной позолоченной нитей. Александр Лукашенко также оставил первую запись в книге почетных гостей дворцово-паркового ансамбля.

Глава государства пообщался с потомками рода Радзивиллов. Они также высоко оценили проделанную работу белорусским специалистами.

Матей Радзивилл, наследник рода Радзивиллов:

Радзивиллы никогда не хотели уезжать отсюда, но в 1939 году были вынуждены сделать это. Но наше сердце всегда здесь.

Александр Лукашенко:

Приезжайте. Теперь вам есть, куда приехать.

Не так давно сюда приезжали международные эксперты. Они дали высокую оценку восстановленным интерьерам. Не случайно комплекс включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Владимир Счастный, председатель национальной комиссии Республики Беларусь по делам Юнеско:

И всё это благодаря нашему реальному суверенитету. Потому что посмотрите, сколько сделано за прошедшие 20 лет: восстановлен Несвижский замок, восстановлен Мирский замок, восстанавливаются исторические усадьбы. Многие исторические города приобретают свой прежний и новый облик. Это очень важно, и в этом как раз ощущается большая забота государства о нашем историческом и культурном наследии.

Сотни туристов спешили посмотреть на открывшийся замок. По такому случаю для желающих вход был бесплатным. Благодаря театрализованной экскурсии гости смогли действительно погрузиться в эпоху Радзивиллов.