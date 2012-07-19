Доктор Хадоркин баллотируется в депутаты

Новости Беларуси. Психотерапевт Алексей Хадоркин, прославившийся успешным лечением алкоголизма методом эмоционально-стрессовой терапии (кодирование), намерен стать депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by.

В окружной избирательной комиссии Грушевского избирательного округа № 98 Минска (от него планирует баллотироваться Алексей Алексеевич) отметили, что говорить о выдвижении доктора Хадоркина кандидатом в депутаты еще рано, так как пока ведётся регистрация инициативной группы.

Связаться с психотерапевтом не удалось. В «Клиническом амбулансе доктора Хадоркина» корреспонденту ctv.by сообщили, что врач сейчас в отпуске, он находится за пределами Минска.

Известные спортсмены, люди искусства, поп-звезды редкость для белорусского Парламента. Чего не скажешь о представителях Госдумы России и Рады Украины. В Госдуме России заседали певец Иосиф Кобзон, режиссёр Станислав Говорухин, гимнастка Алина Кабаева, теннисист Марат Сафин, боксёр Николай Валуев, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Маша Малиновская.

Светлана Хоркина, депутат государственной думы, олимпийская чемпионка:

Чего я хочу добиться своим пребыванием в Думе? Прежде всего, быть хорошим проводником между властью и народом. Я об этом всегда говорила. Надо сделать так, чтобы народ верил власти, и власть верила в свой народ.

В украинской Раде в разное время депутатами были телеведущая Наталья Розинская, певица победительница Евровидения Руслана, боксёр Виталий Кличко и другие известные персоны.