19 июля завершается подача кандидатами в депутаты Палаты представителей списка членов своей инициативной группы

Новости Беларуси. 19 июля в Центризбиркоме подвели первые итоги: избирательная компания набирает обороты, но в целом все проходит спокойно.

Уже образованы избирательные округа — их по стране 110. Сформированы окружные избирательные комиссии. В их состав вошли 1430 человек. Впереди еще 79 дней. 23 сентября пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания.

Самое горячее время сейчас наступает для претендентов в кандидаты на место в парламенте. Своих представителей могут выдвинуть политические партии и трудовые коллективы. Еще один способ выдвижения — сбор подписей инициативными группами. Именно, сегодня была последняя возможность до 7 часов вечера подать документы на их регистрацию.

За пять дней окружная избирательная комиссия должна проверить верность заявки и принять решение. Удостоверение — свидетельство того, что группа действительно зарегистрирована и может собирать подписи.

Марина Снытко, председатель окружной избирательной комиссии Могилевского Октябрьского избирательного округа №86:

Проводится проверка данных, предоставленных в окружную избирательную комиссию. Мы столкнулись с тем, что некоторые люди якобы являлись членами инициативных групп, но они не знали об этом.

Подписей избирателей надо собрать не менее 1000. Свое заверение в бланке можно поставить всего один раз, при этом с собой должен быть паспорт.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Упростилась процедура сбора подписей. Раньше в одном подписном листе должны были быть подписи избирателей, проживающих в одном населенном пункте или районе города. Сейчас требования более свободные. Там должны быть граждане, проживающие в одном избирательном округе, а это, как правило, несколько населенных пунктов и районов города.

Проводить пикеты можно практически везде — за исключением мест, определенных исполкомами.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

Такие места мы определили. Традиционно это площадь Независимости, площадь Победы. В этом году и Привокзальная площадь — всё же это не то место, где собираются подписи. Мы фактически разрешили инициативным группам выбирать то место для сбора подписей, где им удобно.

Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 14 по 23 августа включительно. Затем в Беларуси стартует агитационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.