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Новости по тегу #Радзивиллы

Однажды его спасла борзая. Этот необычный случай произошёл с известным Радзивиллом на охоте
10 декабря 2021 19:19

Однажды его спасла борзая. Этот необычный случай произошёл с известным Радзивиллом на охоте

«В сегодняшний 5D можно было сходить лет 250-300 назад». Чем театр Радзивиллов удивлял зрителя?
10 декабря 2021 18:37

«В сегодняшний 5D можно было сходить лет 250-300 назад». Чем театр Радзивиллов удивлял зрителя?

Даже медвежьи лапы под вишнёвым соусом. Что часто было на столах у Радзивиллов?
10 декабря 2021 18:04

Даже медвежьи лапы под вишнёвым соусом. Что часто было на столах у Радзивиллов?

Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»
22 июня 2017 15:50

Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»

04 декабря 2012 07:06

Белорусские специалисты обнаружили коллекцию ранее неизвестных портретов Радзивиллов

11 ноября 2012 14:05

В Несвижском замке впервые со времен Радзивиллов прошел бал

20 июля 2012 14:03

Лукашенко встретился с Радзивиллами и раскритиковал систему реставрации в Беларуси

11 мая 2012 10:36

Спектакль Национального академического театра им. Я. Купалы «Похищение Европы, или Театр Уршули Радзивилл» произвел фурор в Лондоне

17 февраля 2011 09:05

Уникальное издание о Радзивиллах представит Беларусь на Вильнюсской книжной ярмарке

30 декабря 2010 11:57

В Беларуси найдена неизвестная ранее картина XVII века с изображением титулования Николая Радзивилла Черного князем Римской империи

20 ноября 2010 16:32

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

28 сентября 2010 08:34

В Несвижский замок Радзивиллов из минского Купаловского театра вернулись раритетные зеркала