Новости по тегу #Радзивиллы

Она открывается в столице Литвы сегодня. На нашем стенде представят сразу несколько раритетных книг.
В Беларуси найдено ранее неизвестное живописное полотно XVII века с изображением сцены присвоения Николаю Радзивиллу Черному титула князя Священной Римской империи. В аукционный дом, в котором сейчас находится картина, работу принесли бывшие жители пригорода Несвижа.
В историческом альбоме почти две сотни страниц портретных гравюр и рисунков.
В одном из залов замка теперь выставлена выписка из протокола № 42 заседания Бюро ЦК КП(б) от 3 января 1941 года «О передаче имущества и ценностей бывшего замка Радзивилла». Секретарь ЦК Пономаренко утвердил специальную комиссию для распределения магнатского имущества: костюмы и мебель передавались большому театру Оперы и балета БССР, БДТ–1 (Первый Белорусский государственный театр — ныне Купаловский.), дому работников искусств.
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