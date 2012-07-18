Медведева в Минске встретили Лукашенко и Мясникович

Новости Беларуси. Председатель правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Минск во главе делегации, которая примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. Дмитрий Медведев провёл переговоры с Александром Лукашенко и Михаилом Мясниковичем.

Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двусторонних торгово-экономических отношений. В частности, сотрудничество в промышленности и научно-технической сфере, перспективы расширения интеграционного партнерства в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, дальнейшие шаги в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию, взаимодействие двух стран в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть о чем поговорить, есть проблемы и вопросы стратегического характера, которые надо обсудить, зная о том, что сегодня заседание союзного Совмина. Очень важно, что Вы начали свою старую новую жизнь в политике с проведения очень важного мероприятия с Беларусью. Это говорит о том, что интеграционным процессам мы уделяли и будем уделять внимание. И вот этому ядру, нашему главному проекту Союзного государства мы будем уделять не только внимание, но и продвигать этот проект. Белорусская сторона готова к разговору по всем вопросам, в том числе и союзного строительства, его перспектив, а также сферы обороны, финансов. И с учетом тех неблагоприятных тенденций, которые надвигаются на нас с вами не то с Запада, не то с Юга - со всех концов. Есть масса проблем, которые надо было бы и согласовать.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

За последний год, может, чуть больше, мы прошли очень важный путь и вышли на совершенно иной уровень стратегического партнерства, который не может не радовать нас в России, и, надеюсь, в Беларуси такие же настроения. Торговый оборот между нашими странами вышел на беспрецедентный уровень. Такого ещё никогда не было. Это результат и совместной деятельности, и интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Таможенного союза. В целом мы считаем, что наши отношения сейчас находятся на очень хорошем уровне, есть взаимопонимание практически по абсолютному большинству текущих дел.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Мы довольны тем, что у нас сформирована достаточно хорошая договорно-правовая база, растёт товарооборот. Я думаю, что он будет дополнен инвестиционными и инновационными проектами.