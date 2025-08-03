Зимбабвийские фермеры заинтересованы в поставках белорусской техники – Маршалов

Более 2000 единиц сельскохозяйственной техники поставила Беларусь в Зимбабве, заявил посол нашей страны в этой африканской республике Игорь Маршалов в программе «Неделя» на СТВ.

Он рассказал, что совместно с Беларусью там провели две фазы механизации фермерских хозяйств, а в 2023-м стартовала третья фаза.

«В Зимбабве настоящий капитализм в этом плане. Если ты не проходишь по цене, по качеству, этот товар купят у другого», – отмечает посол, говоря о конкуренции на зимбабвийском рынке. И особенно это заметно на примере сельхозтехники: «Находясь на определенных выставках, для себя даже было очень удивительно, я насчитал 12 марок тракторов. Тракторов, с виду похожих на наши, всех мировых производителей с различных континентов: и с Европы, и с других».

Кроме того, Игорь Маршалов рассказал, что у африканцев самые положительные отзывы о нашей техники. «Их очень интересуют расходные материалы. Они готовы их покупать самостоятельно, менять либо обращаться в этот сервисный центр», – добавил посол.