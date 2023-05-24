Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Президент примет участие во II Евразийском экономическом форуме

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает двухдневный рабочий визит в Россию. В Москву Александр Лукашенко прибыл около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У трапа главу государства встретила делегация принимающей стороны, в том числе представители Министерства иностранных дел России: Александр Панкин и Игорь Богдашев.

Сегодня, 24 мая, в российской столице проходит II Евразийский экономический форум, центральным мероприятием которого станет пленарное заседание – участие в нем примет белорусский лидер. По традиции форум приурочен к Саммиту ЕАЭС. Он пройдет завтра в узком и расширенном составах.

Нынешнее заседание Высшего евразийского экономического совета будет юбилейным – тридцатым. На площадке руководители стран объединения нацелены на всестороннее обсуждение ключевых задач, которые сегодня стоят перед союзом. Предстоит серьезное обсуждение стратегии будущего взаимодействия. Речь пойдет о развитии торговли, кооперационных проектов в промышленности, а также сотрудничестве с другими международными объединениями, такими как ШОС и БРИКС.