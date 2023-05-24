Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Президент примет участие во II Евразийском экономическом форуме
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает двухдневный рабочий визит в Россию. В Москву Александр Лукашенко прибыл около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У трапа главу государства встретила делегация принимающей стороны, в том числе представители Министерства иностранных дел России: Александр Панкин и Игорь Богдашев.
Сегодня, 24 мая, в российской столице проходит II Евразийский экономический форум, центральным мероприятием которого станет пленарное заседание – участие в нем примет белорусский лидер. По традиции форум приурочен к Саммиту ЕАЭС. Он пройдет завтра в узком и расширенном составах.
Нынешнее заседание Высшего евразийского экономического совета будет юбилейным – тридцатым. На площадке руководители стран объединения нацелены на всестороннее обсуждение ключевых задач, которые сегодня стоят перед союзом. Предстоит серьезное обсуждение стратегии будущего взаимодействия. Речь пойдет о развитии торговли, кооперационных проектов в промышленности, а также сотрудничестве с другими международными объединениями, такими как ШОС и БРИКС.
Фото: сайт Министерства промышленности Республики Беларусь
Александр Ефимов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Нам необходимо уделять в рамках Евразийского экономического союза (это тоже уже отмечалось) именно обмену в сфере науки. Но сам по себе обмен ничего не даст, надо находить на это ресурсы – на развитие фундаментальной, прикладной науки, потому что термин «импортозамещение», если мы хотим говорить об импортонезависимости, необходимо уже заменять термином «импортоопережение». И без развития науки – прикладной, фундаментальной – достичь импортоопережения, прорывных решений, внедрения современных технологий, которые, как мы понимаем, обеспечивают самую высокую маржинальность в любой сфере производства, промышленности невозможно. Поэтому наука – это один из ключевых факторов.
На полях мероприятий в Москве глава белорусского государства также встретится со своими зарубежными коллегами, обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.