Прямой эфир

В Петрозаводске Роман Головченко провёл встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

24 мая 2023 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В условиях меняющегося миропорядка тесная работа с проверенными партнерами позволяет обеспечить экономическое развитие. Нашим ближайшим союзником остается Россия, и отдельное внимание в сотрудничестве – с регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Петрозаводске Роман Головченко провёл встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым-1

Сегодня, 24 мая, в Карелии работает правительственная делегация Беларуси, ее возглавляет премьер-министр. В Петрозаводске Роман Головченко провел встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым.  

В Петрозаводске Роман Головченко провёл встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым-4

Успешных примеров сотрудничества между Беларусью и этим российским регионом немало. Но есть еще резервы. Цифры, которые характеризуют взаимный оборот товаров и услуг, внушают оптимизм. По итогам первого квартала 2023 года наблюдается прирост. Как подчеркнул глава правительства, нашим специалистам в первую очередь необходимо заниматься диверсификацией товарной номенклатуры. В этой связи отмечена деятельность рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества.  

В Петрозаводске Роман Головченко провёл встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым-7

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Флагман белорусского машиностроения БелАЗ имеет давнюю историю сотрудничества с карельскими партнерами, порядка 150 карьерных самосвалов эксплуатируется сейчас в Карелии. Ежегодно осуществляются отгрузки техники, план есть и на 2023 год. Важное направление сотрудничества, судя по запросам карельского бизнеса, – это возможность увеличения поставок грузовой техники Минского автомобильного завода.  

В Петрозаводске Роман Головченко провёл встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым-10

После Петрозаводска наша делегация отправится в Мурманск, где запланированы переговоры с губернатором области и представителями бизнеса. Заключительным мероприятием станет шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству, белорусскую часть которой возглавляет председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.  

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Артур Парфенчиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Президент примет участие во II Евразийском экономическом форуме
24 мая 2023 10:57

Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Президент примет участие во II Евразийском экономическом форуме

«Турецкие граждане всегда умели находить правильный курс». Как будет развиваться страна после выборов?
24 мая 2023 09:22

«Турецкие граждане всегда умели находить правильный курс». Как будет развиваться страна после выборов?

Савиных: «Если цветная революция в Турции будет организована, она может быть организована только внешними силами»
24 мая 2023 09:02

Савиных: «Если цветная революция в Турции будет организована, она может быть организована только внешними силами»