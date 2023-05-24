В Петрозаводске Роман Головченко провёл встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

В условиях меняющегося миропорядка тесная работа с проверенными партнерами позволяет обеспечить экономическое развитие. Нашим ближайшим союзником остается Россия, и отдельное внимание в сотрудничестве – с регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 24 мая, в Карелии работает правительственная делегация Беларуси, ее возглавляет премьер-министр. В Петрозаводске Роман Головченко провел встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым.

Успешных примеров сотрудничества между Беларусью и этим российским регионом немало. Но есть еще резервы. Цифры, которые характеризуют взаимный оборот товаров и услуг, внушают оптимизм. По итогам первого квартала 2023 года наблюдается прирост. Как подчеркнул глава правительства, нашим специалистам в первую очередь необходимо заниматься диверсификацией товарной номенклатуры. В этой связи отмечена деятельность рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества.

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Флагман белорусского машиностроения БелАЗ имеет давнюю историю сотрудничества с карельскими партнерами, порядка 150 карьерных самосвалов эксплуатируется сейчас в Карелии. Ежегодно осуществляются отгрузки техники, план есть и на 2023 год. Важное направление сотрудничества, судя по запросам карельского бизнеса, – это возможность увеличения поставок грузовой техники Минского автомобильного завода.