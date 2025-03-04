Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси

Он отметил важность геологоразведки и отметил, что эта тема сейчас актуальна во всем мире.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 марта поручил специалистам изучить наличие редкоземельных металлов на территории страны. Об этом информирует пресс-служба Президента Беларуси.

Глава государства указал на недостаточный уровень развития геологической разведки в Беларуси и поставил соответствующую задачу перед профильным министром.

Президент также отметил, что редкоземельные минералы могут находиться в отвалах, и предложил исследовать другие ресурсы, такие как химия, нефть и газ.