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Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси

04 марта 2025 13:15
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Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 марта поручил специалистам изучить наличие редкоземельных металлов на территории страны. Об этом информирует пресс-служба Президента Беларуси.

Он отметил важность геологоразведки и отметил, что эта тема сейчас актуальна во всем мире.
 

Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси-1

Фото: president.gov.by

Глава государства указал на недостаточный уровень развития геологической разведки в Беларуси и поставил соответствующую задачу перед профильным министром.

Президент также отметил, что редкоземельные минералы могут находиться в отвалах, и предложил исследовать другие ресурсы, такие как химия, нефть и газ.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

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