Верховная рада Украины поддержала мирные инициативы по урегулированию конфликта

Депутаты согласились с необходимостью начать переговоры, которые смогут запустить процесс по восстановлению мира. Тем более, что украинский народ хочет этого как никто другой. Некоторые народные избранники обвинили Зеленского в нежелании положить конец боевым действиям. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в свою очередь направил обращение спикеру парламента, в котором потребовал начать процедуру импичмента Владимира Зеленского. Основанием для этого стал дипломатический провал в Белом доме, в результате чего Украина потеряла безусловную поддержку штатов. 4 марта американский президент распорядился приостановить всю военную помощь Украине.