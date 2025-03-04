Прямой эфир

Верховная рада Украины поддержала мирные инициативы по урегулированию конфликта

04 марта 2025 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Верховная рада Украины поддержала мирные инициативы по урегулированию конфликта, предложенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в специальном заявлении парламента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховная рада Украины поддержала мирные инициативы по урегулированию конфликта-2

Депутаты согласились с необходимостью начать переговоры, которые смогут запустить процесс по восстановлению мира. Тем более, что украинский народ хочет этого как никто другой. Некоторые народные избранники обвинили Зеленского в нежелании положить конец боевым действиям. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в свою очередь направил обращение спикеру парламента, в котором потребовал начать процедуру импичмента Владимира Зеленского. Основанием для этого стал дипломатический провал в Белом доме, в результате чего Украина потеряла безусловную поддержку штатов. 4 марта американский президент распорядился приостановить всю военную помощь Украине. 

# Международная политика # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ задержала гражданина РФ, передавшего Украине данные о военном объекте
04 марта 2025 10:44

ФСБ задержала гражданина РФ, передавшего Украине данные о военном объекте

Economist: приостановка помощи США приведет увеличению потерь ВСУ
04 марта 2025 10:31

Economist: приостановка помощи США приведет увеличению потерь ВСУ

В ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву
04 марта 2025 09:59

В ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву