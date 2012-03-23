Прямой эфир

Лукашенко: Список «невыездных» на полную мощь мы еще не ввели. Но введем

23 марта 2012 05:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Об этом заявил президент Беларуси 20 марта в интервью телеканалу Russia Today.

Тема санкций Европы по отношению к Беларуси звучала в интервью не единожды. Глава государства прокомментировал ответные действия нашей страны в адрес лиц, инициирующих подобные решения. Ограничительные меры в отношении лиц, которые на полном серьезе призывают к экономической блокаде страны вызывают бурную реакцию на Западе.

Александр Лукашенко:
Что касается «выпустили – не выпустили», то сегодня в Европейском союзе принят список так называемых «невъездных», где и Ваш покорный слуга, и так далее, и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей «пятой колонны», которую возглавляет один из ее руководителей – Станислав Станиславович Шушкевич.

Александр Гурнов:
А Вы в ответ сделали список «невыездных»?

Александр Лукашенко:
И то, мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели. Но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия, и настаивают на введении экономических санкций.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Евросоюз # Александр Гурнов

Другие новости рубрики

Все новости
Генеральный секретарь Совета Европы: Санкции против Беларуси будут иметь отрицательные последствия для населения и оттолкнут белорусов от Европы
22 марта 2012 17:59

Генеральный секретарь Совета Европы: Санкции против Беларуси будут иметь отрицательные последствия для населения и оттолкнут белорусов от Европы

22 марта 2012 17:34

Лукашенко: ЕС меня не просил повременить с казнью признанных виновными в теракте в минском метро и не обещал за это ряд уступок

21 марта 2012 11:14

Лукашенко – о возможном переносе чемпионата мира по хоккею-2014 из Беларуси: Это чисто политизированный процесс, он ничего не имеет общего со спортом