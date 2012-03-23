Лукашенко: Список «невыездных» на полную мощь мы еще не ввели. Но введем

Об этом заявил президент Беларуси 20 марта в интервью телеканалу Russia Today.

Тема санкций Европы по отношению к Беларуси звучала в интервью не единожды. Глава государства прокомментировал ответные действия нашей страны в адрес лиц, инициирующих подобные решения. Ограничительные меры в отношении лиц, которые на полном серьезе призывают к экономической блокаде страны вызывают бурную реакцию на Западе.

Александр Лукашенко:

Что касается «выпустили – не выпустили», то сегодня в Европейском союзе принят список так называемых «невъездных», где и Ваш покорный слуга, и так далее, и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей «пятой колонны», которую возглавляет один из ее руководителей – Станислав Станиславович Шушкевич.

Александр Гурнов:

А Вы в ответ сделали список «невыездных»?

Александр Лукашенко:

И то, мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели. Но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия, и настаивают на введении экономических санкций.