Лукашенко: ЕС меня не просил повременить с казнью признанных виновными в теракте в минском метро и не обещал за это ряд уступок

Об этом заявил президент Беларуси 20 марта в интервью телеканалу Russia Today. Оно завершало рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Президент давал его легендарному журналисту Александру Гурнову прямо в аэропорту «Внуково-2».

Для ведущего программы «Прожектор» это уже не первая встреча с белорусским лидером. Темы разговора были самыми острыми. Один из первых вопросов касался расследования взрыва в минском метро и информации некоторых СМИ о том, что Евросоюз якобы просил повременить с казнью признанных виновными террористов, обещая за это ряд уступок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Во-первых, мне это не предлагали. Отсрочить смертную казнь, а потом какие-то будут политические уступки. Но даже если бы мне предложили, было бы так, как сегодня есть, потому что это совершенно несопоставимые проблемы и вопросы. Политические уступки со стороны Запада требуют политических шагов навстречу Западу. Это чистая уголовщина, притом катастрофически крайняя уголовщина, прощению которой нет. Я думаю, так бы и в России поступили, и в других странах. Поэтому нечего тут сравнивать. Еще раз подчеркиваю: мне это и не предлагалось.

Процесс у нас был прозрачный, сам процесс следственный. Кроме следственного процесса в нем участвовали, можно сказать, сотрудники ФСБ российского, сотрудники МОССАД (израильтяне ) и Интерпол. У них ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов.

И самое главное – с самого первого допроса (а все снималось на аудио, видео, я потребовал это), с самого первого случая, когда их, неожиданно для них, задержали, они ни разу не сказали, что они не виноваты. Они все показали, рассказали. Это сопровождалось вещественными доказательствами. И сам процесс судебный был полностью открытый.