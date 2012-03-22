Генеральный секретарь Совета Европы: Санкции против Беларуси будут иметь отрицательные последствия для населения и оттолкнут белорусов от Европы

В Брюсселе стартовало двухдневное заседание министров иностранных дел стран ЕС. Как ожидается, европейские дипломаты 23 марта намерены рассмотреть ситуацию в Беларуси. На повестке дня в том числе – расширение санкций против нашей страны. Этот вопрос уже давно не дает покоя евробюрократам, но единодушия в их рядах как не было, так и нет.

Так, генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд видит прямой вред от такой политики, о чем он заявил на конференции в Осло.

Турбьорн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы:

Это будет иметь отрицательные последствия для населения и оттолкнет белорусов от Европы. Беларусь очень тесно связана с Россией, и мы не сможем заставить Россию применить санкции по отношению к Минску.

Что же касается наших прибалтийских соседей, то в Латвии и Литве давно уже поняли, что в случае принятия экономических мер против Беларуси, в первую очередь пострадают они сами. И ущерб будет весьма значителен. Это было озвучено на уровне руководства стран.

Валдис Домбровскис, премьер-министр Латвии:

Латвия выступает против применения широких санкций, которые не только коснулись бы многих жителей Беларуси, но и причинили бы значительный ущерб экономике ряда стран ЕС, включая Латвию.

Артис Пабрикс, и.о. министра иностранных дел, министр обороны Латвии.

Мы не хотим видеть непродуманных экономических санкций, которые могут навредить экономике Латвии.

Им вторит и премьер Литвы Андрюс Кубилюс, считающий введение санкций против бизнеса и предприятий нашей страны по меньшей мере неразумными.

Ранее деловые круги Литвы озвучили свой прогноз о катастрофических последствиях шагов против Беларуси для литовской экономики. По их расчетам, потери составят 7 миллиардов литов.

Латвийские эксперты рисуют такую же плачевную картину. Убытки этой страны могут достичь миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И никакой Евросоюз им это не компенсирует.

Петерис Кригерс, председатель Союза свободных профсоюзов Латвии:

Не будет оживления на латвийско-белорусской границе, в нашей стране ощутимо повысится безработица, сократятся услуги транзита по железной дороге и у автоперевозчиков, в портах остановятся грузовые краны, и Латвия, до конца еще не выкарабкавшись из одного кризиса, под знаменами капризов Европы браво вступит в новую волну упадка и роста безработицы.