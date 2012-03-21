Лукашенко – о возможном переносе чемпионата мира по хоккею-2014 из Беларуси: Это чисто политизированный процесс, он ничего не имеет общего со спортом

Об этом заявил президент Беларуси 20 марта в интервью телеканалу Russia Today.

На интервью поднималась и тема проведения чемпионата мира-2014 по хоккею в Минске. Некоторые депутаты Европарламента призывают оказать давление на Международную хоккейную федерацию, чтобы она изучила возможность переноса чемпионата из Беларуси в другую страну.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это чисто политизированный процесс, он ничего не имеет общего со спортом. И если такое произойдет, это будет удар по имиджу федерации хоккея как минимум, а, может, по всему мировому спорту, потому что Беларусь этот чемпионат мира заслужила, она его выстрадала. мы очень многое сделали к этому чемпионату. Я уверен, если этот чемпионат в Минске состоится, то все журналисты скажут, что такого никогда не было и еще долго не будет. мы со всем радушием всей страной будем работать на этот чемпионат. Тут и Бог велел нам постараться.

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