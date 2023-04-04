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Лукашенко совершит рабочий визит в Россию на 2 дня. В планах встреча с Путиным и ВГС

04 апреля 2023 13:24
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Вопросы белорусско-российских отношений в ближайшие дни будут обсуждаться президентами двух стран. Александр Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию на 2 дня. В планах встреча с Путиным и ВГС-1

В четверг, 6 апреля, в Москве пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Участники мероприятия подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период. В повестку внесены вопросы выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства. Днем ранее, 5 апреля, ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. В том числе импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки и принимаемым мерам по обеспечению безопасности.

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# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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