Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетил Кению

Политика, экономика и нормативно-правовая база – министр иностранных дел Беларуси с официальным визитом посетил Кению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О необходимости на долгосрочную перспективу усилить вектор взаимодействия с широким кругом стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки говорил президент в Послании народу и Национальному собранию.

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны провел переговоры с президентом восточноафриканской республики (ему передано послание доброй воли от Александра Лукашенко), а также со своим кенийским коллегой и министром торговли, инвестиций и промышленности, представителями деловых кругов. Обсуждены аспекты, подтверждена готовность, отмечено совпадение позиций. Беларусь и Кения в 2023 году отметят 30-летие дипотношений. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленности, энергетики, образования, туризма, культурных обменов нарастает: лишь товарооборот между странами с 2012-го по 2021 год увеличился с двух до 10,5 миллиона долларов.