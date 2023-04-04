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Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетил Кению

04 апреля 2023 06:39
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Политика, экономика и нормативно-правовая база – министр иностранных дел Беларуси с официальным визитом посетил Кению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О необходимости на долгосрочную перспективу усилить вектор взаимодействия с широким кругом стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки говорил президент в Послании народу и Национальному собранию.

Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетил Кению-1

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны провел переговоры с президентом восточноафриканской республики (ему передано послание доброй воли от Александра Лукашенко), а также со своим кенийским коллегой и министром торговли, инвестиций и промышленности, представителями деловых кругов. Обсуждены аспекты, подтверждена готовность, отмечено совпадение позиций. Беларусь и Кения в 2023 году отметят 30-летие дипотношений. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленности, энергетики, образования, туризма, культурных обменов нарастает: лишь товарооборот между странами с 2012-го по 2021 год увеличился с двух до 10,5 миллиона долларов.

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# Международное сотрудничество # Сергей Алейник # Фотофакт

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