Посол Пакистана в Беларуси: форум в Могилёве – отличная платформа для всех стран ШОС

Беларусь активно включается в работу Шанхайской организации сотрудничества. О межгосударственной стратегии «десятки», где Минск уже полноправный член, накануне говорили в Пакистане. Но это вовсе не отменяет и кропотливую работу на местах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Членство в организации позволит нашей стране получить доступ к новейшим технологиям, рынкам сбыта и огромному человеческому потенциалу. Как говорится, не паханное поле для работы. Один из приоритетов – промышленная кооперация. Именно об этом сегодня, 17 октября, говорили в Могилеве, где стартовал международный форум по импортозамещению – площадка для поиска альтернативных поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для компаний-экспортеров, а также прекрасная возможность наладить контакты между производителями и потребителями государств ШОС.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Форум отличная платформа для всех стран ШОС, чтобы познакомиться и обменяться опытом. Между Беларусью и Пакистаном тесные связи сотрудничества, в том числе и политические. 15 и 16 октября в Исламабаде состоялась встреча глав правительства стран ШОС, где с делегацией принимал участие премьер-министр Беларуси с делегацией. Для вашей страны ШОС открывает большие возможности, ведь 60 % населения проживает в странах – членах ШОС, а ВВП организации от мировой экономики составляет 40 %.

Выгоду тесной промышленной кооперации красноречиво подтверждают цифры белорусско-российского тандема. Здесь в процесс экономического сближения вовлечены 8 тысяч предприятий двух стран. А общий объем инвестиций в обеспечение технического суверенитета Союзного государства составил 168 миллиардов российских рублей.