Вольфович: белорусы и сербы являются настоящими друзьями, я бы сказал, партнёрами

До позднего вечера конференция продолжалась в формате рабочих сессий. Тон спикерам задало выступление нашего президента. Тезисы, озвученные главой государства, нашли широкий отклик в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее актуален вопрос деэскалации напряженности в мире. Его обсуждали не только в ходе сессий, но и в двустороннем формате. На полях конференции госсекретарь Совета безопасности нашей страны встретился с заместителем премьер-министра Республики Сербия Александром Вулиным. Александр Вольфович отметил: у Минска и Белграда есть широкий задел для сотрудничества по вопросам безопасности.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы одинаково сегодня смотрим на геополитическую обстановку, которая складывается сегодня в мире. Обстановку, которая складывается в восточно-европейском регионе коллективной безопасности рядом с Республикой Беларусь. Сегодня мы одинаково оцениваем те вызовы и угрозы, которые складываются на Балканах. Нам тоже это интересно и очень важно. Отмечено, что действительно белорусы и сербы являются настоящими друзьями. Я бы сказал, партнерами.
Сегодня по всему миру насчитывается свыше полусотни горячих вооруженных конфликтов. И каждый новый приближает нас к точке невозврата. Миру как никогда необходим честный и открытый диалог без предварительных условий.