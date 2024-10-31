Вольфович: белорусы и сербы являются настоящими друзьями, я бы сказал, партнёрами

Наиболее актуален вопрос деэскалации напряженности в мире. Его обсуждали не только в ходе сессий, но и в двустороннем формате. На полях конференции госсекретарь Совета безопасности нашей страны встретился с заместителем премьер-министра Республики Сербия Александром Вулиным. Александр Вольфович отметил: у Минска и Белграда есть широкий задел для сотрудничества по вопросам безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы одинаково сегодня смотрим на геополитическую обстановку, которая складывается сегодня в мире. Обстановку, которая складывается в восточно-европейском регионе коллективной безопасности рядом с Республикой Беларусь. Сегодня мы одинаково оцениваем те вызовы и угрозы, которые складываются на Балканах. Нам тоже это интересно и очень важно. Отмечено, что действительно белорусы и сербы являются настоящими друзьями. Я бы сказал, партнерами.

Сегодня по всему миру насчитывается свыше полусотни горячих вооруженных конфликтов. И каждый новый приближает нас к точке невозврата. Миру как никогда необходим честный и открытый диалог без предварительных условий.