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Белорусский спутник cтартует 22 июля около 10.00 с космодрома Байконур

21 июля 2012 16:49
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Новости Беларуси. Белорусский спутник готовится к запуску. Старт намечен на 22 июля около 10 утра. Он отправится с земли в кластере из пяти космических аппаратов. Ракетуноситель с блоком доставили тремя днями ранее на площадку №31 космодрома Байконур. Именно отсюда и произведут запуск.

Белорусский и российский космический аппараты будут работать в тандеме. Выйдя на орбиту высотой в 500 километров, спутники разойдутся на 180 градусов, что позволит создать систему непрерывного мониторинга земной поверхности. Это даст возможность нашей стране отказаться от услуг других государств в получении космической информации и обеспечить полное покрытие территории Беларуси.

Предполагается, что БКА и «Канопус-В» будут работать на орбите пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Такие события, как запуск первого космического спутника, сродни таким проектам, как строительство Белорусской атомной электростанции. Это принципиально новый технологический уровень страны. То есть с запуском космического спутника Республика Беларусь вступает в клуб высокотехнологичных стран, которые могут позволить себе такие проекты.
Это первый спутник. А, вообще, должна быть развернута целая группировка белорусских спутников, которые позволяют в режиме реального времени, моментально отслеживать ситуацию на территории Беларуси.

# Владимир Семашко # Белорусский спутник

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