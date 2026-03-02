Указ Президента: Беларусь и Того могут отменить визы для владельцев служебных и диппаспортов

Беларусь и Того могут отменить визы для владельцев служебных и диппаспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента на проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

Сейчас в странах Африки с рабочим визитом находится глава нашего внешнеполитического ведомства. Тоголезская Республика – также в маршруте. Соглашение о визовых послаблениях станет очередным шагом в развитии и укреплении дружественных отношений с этой страной.