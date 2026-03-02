Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью духовного лидера Ирана Али Хаменеи

В это скорбное для Ирана время от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова соболезнования и поддержки Президенту Ирана в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент», – говорится в соболезновании. «С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки. На протяжении десятилетий он служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями.

Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства. Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана. Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что имел честь встречаться с этим выдающимся государственным деятелем, который внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью: «Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти».