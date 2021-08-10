Лукашенко про Зеленского: зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?

Новости Беларуси. Одна из резонансных тем «Большого разговора с Президентом» – взаимоотношения Украины и Беларуси. На протяжении многочасового общения и Президент, и журналисты не раз к ней возвращались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимоотношения между Киевом и Минском действительно непростые. А как может быть иначе, когда все чаще в последнее время звучат факты о причастности официальных органов власти Украины к подготовке боевиков и переброске оружия в нашу страну?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Украина и Беларусь. Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича вертелся, как юла, вокруг Порошенко, Зеленского, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Намертво трудно закрыть, я как старый пограничник это прекрасно знаю. Зачем вы это творите? Ведь народы – это же соседи. Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли и им показали. И наш председатель Комитета госбезопасности очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и органов власти официальных в Украине это организовывает.

10 августа последовала официальная реакция Киева. Владимир Зеленский считает такие заявления Президента Беларуси безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Видимо, южные соседи забыли про те факты, которые наши коллеги открыто озвучили в фильме «Тротил протеста» еще зимой 2021 года. Фильм основан на материалах Комитета госбезопасности Беларуси. В декабре 2020-го были задержаны подозреваемые в поджоге дома в Волковыске и подрыве автомобиля милиционера в Гродно. Оказалось, что группу преступников возглавлял Автухович. Они соблюдали все меры предосторожности, но это не помогло. Во время обысков у них нашли внушительный арсенал оружия – автоматы, пистолет, тротиловые шашки, гранаты. О том, где и у кого они все это приобретали, задержанные говорили прямо. Мы напомним эти слова украинским властям.

– Покупали где?

– В Киеве.

– Похоже на оружие.

– Почему похоже? Это боевой пистолет «Стар».

– Вы где его взяли?

– Купил в Киеве. Если украинской стороне важно, чтобы в этом признавались не белорусы, а сами украинцы, мы напомним еще один известный фрагмент. Вот показания бывшего командира добровольческого батальона и экс-депутата Рады Семена Семенченко о том, что он участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси.