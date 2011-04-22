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Лукашенко: Пришла жена домой — всё, твоя свобода ограничена

22 апреля 2011 11:31
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21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы депутатов. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:
Я видел разные предприятия. Я не молодой политик и президент. Я увидел весь мир. Нигде нет демократии в производстве, там железная диктатура, технологии.
Недавно, назначая руководителей на разные посты, я им сказал: диктатура, диктатура и еще раз диктатура там, где есть производство. Потому что мы, к сожалению, винтики, маленькие винтики этой технологической цепочки. Если этот винтик где-то не сработает — труба! Вот и вся демократия. А демократия — закончил работу, перешел проходную, в магазин иди и думай, что здесь рядом люди, поэтому твоя демократия — это вот в этом квадратном метре, где ты стоишь. Зацепил плечом человека, тут демократия кончилась, потому что там интересы другого человека. Домой пришел, ты свободен, один дома, нет жены, детей — полная демократия, свобода. Хоть на голове становись и стой, как у нас в народе кажуць. Пришла жена домой — всё, твоя свобода ограничена. Дети пришли, начинают тормошить — тоже. Это всё от жизни.
Поэтому мы будем строить мобильные, гибкие, небольшие предприятия. Технологии потребуют больше — никуда не денешься. У нас гигантских предприятий достаточно. Дай Бог нам их сохранить. И мы будем их сохранять.
Лукашенко: Ничего общего с тем, что диктатор хочет сломать общество или выстроить диктатуру в центре Европы

# Лукашенко # Послание Президента Беларуси # Послание Президента белорусскому народу и парламенту - 2011

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