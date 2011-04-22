Лукашенко: Бандиты с воздуха пытаются бомбить эти государства. У нас есть, чем противостоять

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы про обороноспособность Беларуси. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.Александр Лукашенко: Но непременным, от чего мы не можем отказаться, является наша противовоздушная оборона. Вы видите, что главный элемент — это как бандиты с воздуха на километры пытаются бомбить эти государства. У нас есть, чем противостоять. Мы можем достать очень далеко, насколько летает этот самолет и насколько он бьет по наземным целям. Но надо создать более сильный щит противоракетный. У нас есть ребята, которые успешно это делают. Ракету не обязательно сбивать, чтобы ее уничтожить. Ракету можно увести от цели, а это наша профессия — белорусов. Радиоэлектроника, математика, оптика — у нас всегда это было очень развито. Мы эти школы сохраним. Кое-что мы уже умеем делать, поэтому мы постоянно совершенствуемся, подстраиваемся к той ситуации, которая складывается вокруг нас, в том числе и в оборонном секторе. Больше не хочу говорить, потому что это станет главным в моем послании, хотя это не главное. Завтра начнут так раскатывать, что диктатор тут чуть ли не цитадель какую-то создает. Никакой цитадели мы не создаем. Но кто сюда влезет — мало не покажется. Мы к этому готовы. Последнее происшествие в Беларуси свидетельствуют о том, что мы кое-что умеем.