Лукашенко: Общество должно созреть для перехода от мажоритарной системы выборов в Палату представителей к смешанной

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко затронул тему ближайших выборов в парламент. Президент считает, что белорусское общество должно созреть для коренной трансформации парламентской системы страны. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Краеугольными опорами нашего общества являются советы депутатов, профсоюзы, ветеранские, молодежные, женские организации. Возможно, на каком-то этапе мы дополним их и политическими партиями, как сегодня предлагается некоторыми политиками. Скажу откровенно, мы это делаем, но все это должно инициировано быть снизу, ни в коем случае не сверху. Если будут такие тенденции снизу и не только от отморозков, а от людей, которые хотят жить в этой стране, которые зарабатывают в этой стране, растят своих детей вы всегда получите поддержку сверху. Но мы не должны ставить телегу впереди лошади. Мне уже приходилось говорить на эту тему. Общество должно внутренне созреть для этого, ровно как и для перехода от мажоритарной системы выборов в Палату представителей к смешанной, когда наряду с привычным голосованием в округах, депутаты будут избираться в нижнюю палату парламента еще и по партийным спискам. Конечно, избирательная система не догма, и ее изменение подлежит обсуждению, но это вопрос не одного дня. И следующие выборы депутатов в палату представителей пройдут по ныне действующим правилам, и новой не дано, ведь потребуется значительная корректировка национального законодательства в том числе конституции и избирательного кодекса. Думаю в перспективе мы детально обсудим эти вопросы, да и времени немного осталось перед выборами, поэтому что тут ломать по дороге, мы можем только навредить нашей стране и нашему обществу.