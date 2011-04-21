Лукашенко: Председателей гор-, райисполкомов вообще не видно

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко напомнил о реальном предназначении чиновников. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Председателей гор-, райисполкомов вообще не видно

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

У нас губернатор и министр являются ключевыми фигурами в стране в плане ответственности и всей тяжести нагрузки, которая ложится на всех нас — чиновников. Председателей горрайисполкомов вообще не видно. По крайней мере, я их не вижу. Я же подвижный в общем-то человек, бываю везде. Они в лучшем случае патроны подносят. А ведь они должны всю кашу заваривать. Они не должны бегать за чиновником сверху и в рот ему смотреть. Ты маленький президент на этой территории. Ты ответственность несешь за 70, 40 тысяч человек, за деревеньки, за этих стариков, за образование, здравоохранение и так далее. Ты должен в конце-концов раздеться и побегать. И руководители предприятий.

Есть у нас такой человек, который их всё по головке гладит. И выбивает, где только можно и где нельзя

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Вот это метро — это последняя капля в этой чаше. По крайней мере, в моем отношении к руководителям предприятий. Готовьтесь! Вы уже это чувствуете, почувствуете еще больше. Жим будет не просто катастрофический — невыносимый. Тогда вы, может быть, вместо того, чтобы болтаться где-то по стране, разъезжать на служебных автомобилях, будете смотреть, что у вас эти отморозки пилят на станках — шарики, ролики, арматуру для того, чтобы заложить взрывное устройство, или еще что-то.

Давайте так, по-мужски, ты взял предприятие – иди и вертись. Почему кто-то, раздевшись, работает, а ты ходишь там вразвалочку? И знаешь только одну дорогу – от своей проходной до кабинета премьер-министра или, в крайнем случае, первого вице-премьера. Есть у нас такой человек, который их всё по головке гладит. И выбивает, где только можно и где нельзя.

Все, дурница закончилась, по народному говоря. Ищите все у себя. Взял предприятие – обеспечь работу этих людей. Если ты сокращаешь – создай производство – трудоустрой людей, в противном случае, нам такие предприятия не нужны и руководители в том числе.

Мы должны встречаться и разговаривать с людьми. Нас люди должны видеть

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

В современных условиях особое внимание необходимо уделить проявлению инициативы и творческого подхода со стороны чиновников, особенно руководящего звена. Главное — чтобы давал результат государственный служащий, не важно сколько ему лет. В 60 лет некоторый фору даст молодому, нужен опытный человек, грамотный и дающий результат. Чиновники должны идти к людям, надо, чтобы было правилом, если чиновник, особенно член правительства, высшее должностное лицо, губернатор, депутат, выезжает в регион, он обязательно должен встречаться с людьми. Не надо собирать толпы, не надо собирать митинги, поезжайте на завод, пригласите актив и жалеющих, пусть это будет 50-100 человек, поговорите с ними, расскажите о том, чем мы будем заниматься. Наши люди советских времен привыкли к живому слову и дело даже не в советских временах, дело в наших славянских традициях, у нас нутро славянское, мы привыкли и люди наши привыкли к тому, чтобы мы с ними вели диалог, чтобы мы с ними разговаривали не только Президент. Ясно, что Президент это должен делать первым прежде всего, но и все вы, особенно те, кого избирает народ, кто носит тяжелые портфели. Мы должны встречаться и разговаривать с людьми. Нас люди должны видеть. Много ведется разговоров по выработке критериев, оценки эффективности работы госорганов всех уровней. Зачем сегодня об этом дебаты какие-то разводить. Критерии все те же — результат, компетентность, ответственность, творческое отношение к делу, умение работать с людьми. Если на твоем предприятии хорошо, ты платишь налоги, даешь нормальный результат, люди получают приличную зарплату, все остальное можно простить. Без всего остального не будет этого результата. Есть дисциплина, порядок, эффективность, производительность высокая - будет результат.

Каждый год в администрацию Президента направляется все больше и больше жалоб, значит на местах не срабатывают

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Очень важно, чтобы мы научились наконец-то реагировать на жалобы и письма заявителей. Да, есть штатные жалобщики. Мне, будучи депутатом, тоже не только в своем округе, но и по всей стране, приходилось бывать в разных кругах, я многих знал в лицо. Они жалуются-жалуются по одному и тому же вопросу, вопрос решил, второй вопрос найдут и будут ходить. Но большинство ведь людей обращается к нам с обоснованными жалобами. Не надо забюрокрачивать этот процесс. Мы на это обратим серьезнейшее внимание. Меня не может не волновать то, что каждый год в администрацию Президента направляется все больше и больше жалоб, значит на местах не срабатывают. И мы этому уделим серьезное внимание. И надо было бы чтобы и депутаты встрепенулись, и письма, которые вы получаете через своих помощников и напрямую, вы сами в большинстве случаев видите, какие письма рассматривали, не переадресовывая их другим чиновникам.

Мы в прошлом году провели мониторинг работы государственных органов с обращениями граждан и юридических лиц. Даже у «cвядомым Мiнску» больше 60% населения положительно это оценило и оценило положительно результаты этого мониторинга. Убедительно вас прошу и повторяю, работе в обращениями и жалобами людей надо придать нормальную динамику.