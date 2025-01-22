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Глава Миссии наблюдателей СНГ: первый день досрочного голосования показал высокую активность избирателей

22 января 2025 10:25
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Первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси демонстрирует хороший показатель активности избирателей. Это отметил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от содружества. Напомним, по данным ЦИК, явка составила – 7,81 %. Столько человек от общего числа, внесенных в списки, исполнили свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Миссии наблюдателей СНГ: первый день досрочного голосования показал высокую активность избирателей-2

Общаясь с журналистами перед первым в 2025-ом году заседанием совета постпредов стран содружества, Сергей Лебедев выразил уверенность, что электоральная кампания в Беларуси пройдет в спокойном режиме и никакие провокации не помешают ее проведению. 

Глава Миссии наблюдателей СНГ: первый день досрочного голосования показал высокую активность избирателей-4

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Конечно, всех нас волнует обстановка в самой Беларуси и больше всего вокруг Беларуси. Но те усилия, которые предпринимаются руководством Республики Беларусь и структурами, ответственными за подготовку и проведение выборов. Наши наблюдатели будут участвовать при открытии избирательных участков и в течении всего дня. Мы будем посещать избирательные участки вплоть до закрытия. Кроме того, по традиции, я и мои коллеги будем встречаться с наблюдателями из других миссий. Сюда вот уже сегодня или завтра прибывает миссия ШОС. Во главе с генеральным секретарем ШОС – Ермекбаевым Нурланом Байузаковичем, с которым мы давно знакомы. Мы с ними тесно взаимодействуем, возможно с представителями других миссий.

Глава Миссии наблюдателей СНГ: первый день досрочного голосования показал высокую активность избирателей-6

Ожидаемо, тема избирательной кампании в Беларуси стала предметом обсуждения на заседании постоянных полномочных представителей стран-участниц СНГ. Всего же на повестку вынесли шесть вопросов. Участники подвели итоги проделанной за минувший год работы и наметили планы на текущий. В 2025-ом председательство в организации перешло к Таджикистану, и программа мероприятий обещает быть насыщенной. Многие будут посвящены укреплению сотрудничества в рамках объединения. Так, 5 июня в Душанбе состоится заседание глав правительств СНГ, а 10 октября там встретятся главы государств содружества. Приготовления к этим мероприятиям уже идут в Таджикистане. 

# Сергей Лебедев # Выборы в Беларуси

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