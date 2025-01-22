Глава Миссии наблюдателей СНГ: первый день досрочного голосования показал высокую активность избирателей
Первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси демонстрирует хороший показатель активности избирателей. Это отметил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от содружества. Напомним, по данным ЦИК, явка составила – 7,81 %. Столько человек от общего числа, внесенных в списки, исполнили свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общаясь с журналистами перед первым в 2025-ом году заседанием совета постпредов стран содружества, Сергей Лебедев выразил уверенность, что электоральная кампания в Беларуси пройдет в спокойном режиме и никакие провокации не помешают ее проведению.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Конечно, всех нас волнует обстановка в самой Беларуси и больше всего вокруг Беларуси. Но те усилия, которые предпринимаются руководством Республики Беларусь и структурами, ответственными за подготовку и проведение выборов. Наши наблюдатели будут участвовать при открытии избирательных участков и в течении всего дня. Мы будем посещать избирательные участки вплоть до закрытия. Кроме того, по традиции, я и мои коллеги будем встречаться с наблюдателями из других миссий. Сюда вот уже сегодня или завтра прибывает миссия ШОС. Во главе с генеральным секретарем ШОС – Ермекбаевым Нурланом Байузаковичем, с которым мы давно знакомы. Мы с ними тесно взаимодействуем, возможно с представителями других миссий.
Ожидаемо, тема избирательной кампании в Беларуси стала предметом обсуждения на заседании постоянных полномочных представителей стран-участниц СНГ. Всего же на повестку вынесли шесть вопросов. Участники подвели итоги проделанной за минувший год работы и наметили планы на текущий. В 2025-ом председательство в организации перешло к Таджикистану, и программа мероприятий обещает быть насыщенной. Многие будут посвящены укреплению сотрудничества в рамках объединения. Так, 5 июня в Душанбе состоится заседание глав правительств СНГ, а 10 октября там встретятся главы государств содружества. Приготовления к этим мероприятиям уже идут в Таджикистане.