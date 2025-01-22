Глава Миссии наблюдателей СНГ: первый день досрочного голосования показал высокую активность избирателей

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:

Конечно, всех нас волнует обстановка в самой Беларуси и больше всего вокруг Беларуси. Но те усилия, которые предпринимаются руководством Республики Беларусь и структурами, ответственными за подготовку и проведение выборов. Наши наблюдатели будут участвовать при открытии избирательных участков и в течении всего дня. Мы будем посещать избирательные участки вплоть до закрытия. Кроме того, по традиции, я и мои коллеги будем встречаться с наблюдателями из других миссий. Сюда вот уже сегодня или завтра прибывает миссия ШОС. Во главе с генеральным секретарем ШОС – Ермекбаевым Нурланом Байузаковичем, с которым мы давно знакомы. Мы с ними тесно взаимодействуем, возможно с представителями других миссий.