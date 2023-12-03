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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай. Какая программа запланирована?

03 декабря 2023 07:37
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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 4 декабря, в Пекине запланированы переговоры Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай. Какая программа запланирована?-1

Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита – ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Китай занимает исключительное место в нашей внешней политике. Прошлый раз Президент Беларуси посетил Пекин 28 февраля – 2 марта 2023 года с государственным визитом. Экономический эффект от достигнутых тогда договоренностей превысил 3,5 миллиарда долларов, а лидеры двух стран приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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