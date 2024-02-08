Лукашенко возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте

Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан продолжается. Сегодня насыщенная программа. Рабочий день главы государства начался с церемонии возложения венка к монументу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан продолжается. Сегодня насыщенная программа. Рабочий день главы государства начался с церемонии возложения венка к монументу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Памятник – гордость узбекского народа. Он отражает трехтысячелетнюю историю страны. После белорусский лидер направился во дворец «Куксарой» – с тюркского языка переводится как «Голубая мечеть». Здесь, в основной рабочей резиденции Президента Узбекистана, как раз и проходит официальная встреча Александра Лукашенко с Шавкатом Мирзиёевым.
Сперва лидеры пообщались один на один. Учитывая давнюю дружбу Президентов и плодотворно развивающиеся отношения двух стран, главам государств есть что обсудить. После переговоров тет-а-тет к лидерам присоединятся делегации. В составе белорусской министры и руководители крупных отечественных предприятий.
Итогом переговоров в расширенном составе станет подписание дорожной карты на ближайшие несколько лет. Стороны заинтересованы сотрудничать в разных направлениях, наращивая имеющийся товарооборот – более 565 миллионов долларов – результаты прошлого года – от агропромышленного комплекса до культурной сферы.
В Ташкенте продолжает работу и съемочная группа СТВ. Все подробности расскажем в нашем следующем выпуске.
Читайте также:
Ташкент готовится к официальной встрече президентов Беларуси и Узбекистана
Лукашенко в Ташкенте! Сотрудничество Беларуси и Узбекистана: главные задачи рабочего визита
Беларусь и Узбекистан реализуют инвестпроекты более чем на 1 млрд долларов