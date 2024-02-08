Лукашенко возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте

Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан продолжается. Сегодня насыщенная программа. Рабочий день главы государства начался с церемонии возложения венка к монументу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятник – гордость узбекского народа. Он отражает трехтысячелетнюю историю страны. После белорусский лидер направился во дворец «Куксарой» – с тюркского языка переводится как «Голубая мечеть». Здесь, в основной рабочей резиденции Президента Узбекистана, как раз и проходит официальная встреча Александра Лукашенко с Шавкатом Мирзиёевым.