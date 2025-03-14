В Кремле подтвердили встречу Путина со спецпосланником Трампа

В Кремле подтвердили встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам встреча состоялась 13 марта поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа. Песков также отметил, что время разговора двух лидеров будет назначено после доклада Уиткоффа главе Белого дома. По словам официального представителя Кремля, заявления Владимира Путина относительно принципиальной поддержки им прекращения огня в Украине делают оправданным осторожный оптимизм США.