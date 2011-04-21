Александр Лукашенко разговаривал с Муаммаром Каддафи в разгар войны в Ливии

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко рассказал об «объективности» западных СМИ на примере войны в Ливии. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Отдельно необходимо остановиться на роли средств массовой информации в реализации государственной политики. Главная функция СМИ только информационная.. - этот подход в корне неверный. Скажу вам откровенно, средства массовой информации для тех, кто нас сегодня учит, как жить, стали орудием или оружием осуществления их политики. Возьмите Euronews, который мы все смотрим. Как они себя ведут? И притом, как только одна из стран начала бомбить Ливию, ну из ряда вон выходящее событие, не дай Бог это бы сделала Россия, к примеру, в отношении к другой республике, как в Грузии было, на чьей стороне были? Там же измочалили эту эту всю Россию. Франции все с рук сходит. Почему? Да Франция — один из соучредителей Euronews, платит деньги. Так где же объективность? Вот это средство массовой информации — оружие в руках вот этих бандитов.

Я вам скажу больше, я не афишировал это, я разговаривал с Муаммаром Каддафи. Я ему задал вопрос: «Слушай, что у тебя там происходит? От тебя люди бегут, дипломаты». Он засмеялся и говорит: «Господин Президент, ну вы мне верите? Ну вы не то телевидение смотрите». Ну я правда отпарировал: «Так у нас только это телевидение». А он: «Ну надо смотреть другое». К сожалению, сирийской и ливийское у нас не идет, и так далее. Но то, что он мне рассказал, пусть это тоже субъективный подход, но там совершенно все было не так. И сейчас мы в этом убеждаемся. Сейчас уже и Барак Обама и другие европейцы признали, что позиция Евросоюза к Ливии зашла в тупик. Это они уже объявили. Так это уже надо было изначально предвидеть.

Но профессионализм, открытость, честность и порядочность должны присутствовать, и вот профессионализма порой нам не хватает

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Неужели какой-то народ согласиться с тем, что бомбят его страну, неужели все не понимают, что это идет война за ресурсы, за эту нефть? Все прекрасно понимают. Но какую роль играли ведущие средства массовой информации? Они долбили, они летали вслед за истребителями и бомбардировщиками. Там высокоточное оружие, здесь психологическое оружие. А нам говорят о какой-то объективности. Так у нас еще средства массовой информации, как их называют государственные, они святые, по сравнению с ними. Но профессионализм, открытость, честность и порядочность должны присутствовать, и вот профессионализма порой нам не хватает. Не надо уподобляться иностранным средствам массовой информации, не надо за ними бежать, надо все делать честно, открыто и по-деловому объективно. И потом, что тут стесняться?

Но это не имеет ничего общего с тем, что мы должны дудеть в одну дуду

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Мы же средства массовой информации ориентируем не на бомбежки, мы ориентируем на то, чтобы они формировали, участвовали, «четвертая власть» себя называете, формировали наше государство, моральные принципы формировали и отстаивали, чтобы они воспитывали ту же молодежь в нужном ключе. Вот такие средства массовой информации нам сегодня нужны. Но это не имеет ничего общего с тем, что мы должны дудеть в одну дуду. Средства массовой информации должны критически подходить к тем или иным процессам, они не должны ничего никому прощать, в том числе так называемые оппозиционные. Но если вы пишете — аргументируйте. Вы должны понимать, что это кого-то может обидеть, если это несправедливо, поэтому прежде чем написать, а не дай Бог в электронных СМИ что-то сказать, слово бросить, надо тысячу раз подумать. Никаких лишних требований.

К примеру наша страна не столь богата, чтобы выпускать 400 государственных печатных периодических изданий. Многие наши министерства, ведомства имеют по два-три издания. Ну хоть кто-нибудь в министерстве знает про эти два-три издания, не говоря о людях. Зачем вы деньги тратите зря? Надо провести здесь серьезную ревизию, это касается администрации Президента.