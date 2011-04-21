Лукашенко: Где простой человек возьмет, как минимум, 250 долларов ежемесячно, а то и 300?

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко поручил Правительству разработать новую Программу поддержки материнства и детства, а также откорректировать жилищную программу. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Третий ребенок – мой и чуть-чуть ваш

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Один ребенок – это ваш ребенок. Два ребенка – посмотрим на семью, может, кого-то и надо поддержать. Но это тоже ваши дети. Вот третий – это мой ребенок.

Встречаясь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины, они начали говорить о детях. Я говорю – давайте договоримся, третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый, пятый и следующий – сто процентов это мои. Согласны? Молчат. А чего вы молчите? Так, рожать же надо… Вот рожать я за вас, говорю, не могу.

Где он возьмет, как минимум, 250 долларов ежемесячно, а то и 300?

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

По жилью, это главное, мы значительно продвинулись. Хватит уже там безобразничать. А то в Минске приняли решение 15 метров на брата, если 14,5 то – в очередь опять на жилье. В свое время и шести, вроде бы, рады были. Дикие очереди были. Никто не плакал, по пятнадцать лет стояли. Сегодня сами себе проблемы создаем. Регулируем этот процесс. Нам столько жилья уже не надо. Я уже признавался, что даже неожиданно для меня, в районных центрах и в некоторых областных уже год-два очередь на жилье – получаешь квартиру.

Я не говорю, что этого надо уходить. У нас нет дикого прироста населения, поэтому тенденция, как минимум, не ухудшится, если мы ее сохраним на этом уровне. Давайте обратим на отдельные категории внимание, на отдельных людей. Мы же прекрасно понимаем, что если у нас не будет положительного прироста населения, не будет этой земли. Нам крайне необходимо увеличить рождаемость, увеличить численность наших людей. Давайте под это сыграем, грубо говоря. Давайте подумаем, может быть, мы сможем при рождении третьего ребенка гарантировать семье нормальные условия жизни и окажем поддержку нормальную для этого ребенка, для родителей. Детский садик, только нормальный детский садик, образование у нас неплохое и бесплатное, тут и думать нечего. Кормим деток в школе, детском саду – это доступно, недорого и так далее. Но вот эти три года, пять лет – поставить ребеночка на ноги – это же огромные деньги для простого человека. Где он возьмет, как минимум, 250 долларов ежемесячно, а то и 300? И детское питание, и памперсы, и одежда нужна каждый год, и так далее. Где он возьмет эти деньги? Надо поддержать. Давайте эту программу поставим во главу угла и откорректируем всю жилищную программу.

Мы не запрещаем строить жилье, стройте, ради бога, идите в банк, берите кредиты на общих условиях, деньги есть – строй, будем поддерживать всячески, помогать, как только можно. Но на дурняк больше деньги не дадим. Только тем людям, которым нужна помощь и поддержка. Таких категорий у нас немного. Останутся деньги, будем определенным категориям льготировать, проценты там по кредитам, и так далее. Вот голая правда. Поэтому детей и семьи, которые имеют много детей, больше трех, мы должны всячески поддержать. Всячески.

Смолевичи, Логойск – это тоже Минск

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

И потом, знаете, у нас вообще кривая жизнь. Нам надо научиться в этом плане у Запада. Там нет того, чтобы, допустим, в Минске создавались рабочие места, клепали фабрики-заводы, перенаселяли мегаполис. Там создают производство и стимулирует государство там, где надо, чтобы рассредоточить производительные силы. И тогда корова идет к сену, говоря нашим языком. У нас все наоборот. Мы сначала построим в голом поле завод. А потом героически начинаем трудности преодолевать: дороги, инфраструктура и жилье. Зачем? Давайте не в Минске, давайте этот завод – очень перспективный, где люди хорошо будут зарабатывать, поставим в среднем или малом городе. И будем там строить жилье. Если человек хочет работать-заработать-семью обеспечить, он приедет без очереди квартиру получит и будет работать. Нам именно так надо действовать. И такая задача сегодня поставлена перед председателем Мингорисполкома. Мы сейчас интенсивным образом сворачиваем всякое строительство в Минске. Как первый шаг – это строительство спутников. Вот, что вокруг Минска – Смолевичи, Логойск и прочее – там будем. Но не очень. Это тоже Минск. Надо развивать регионы, откуда мы можем получить большой отток населения. Это нежелательно. Понимаете, о чем я говорю.

Надо уйти от этих интернатов, унижающих людей

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Говоря о семье, нам предстоит и дальше развивать национальное усыновление, семейные формы устройства сирот. Нам надо уйти от этих интернатов, унижающих людей. Мало там, особенно в наше время, в семье не всегда вырастают нормальные дети. Вон – выросли в семье. В семье. Двое пацанов, полноценная семья, вот, пожалуйста, выродок. Ну и что мы хотим в этих детских домах, где уже не та ответственность, что в советский период была, не та острота, не те чувства. Надо переселять детей, что мы и начали, из этих домов-интернатов, насколько, по максимуму, это возможно, и расселять их в дома семейного типа, где семья берет десять детишек – двое или один свой – и растит этих детей. Я бываю часто в этих домах – это настоящая семья. Это мама, папа, они, как цыплята, бегают за этими родителями, они рады, уйдя из того не то коммунистического, не то какого-то там райского детского дома. Это надо продолжить. Но останется два, может быть, детских дома, а не тридцать, не пятьдесят, как сейчас, но из которых уже никто, наверное, не захочет детей забирать. У нас есть и такие дети. Поэтому в этом направлении мы будем действовать.

Особое внимание будет уделено, и милиция уже получила такое распоряжение, борьбе с насилием и жестокостью по отношению к детям. У нас не кричит эта проблема, но я боюсь, чтобы не закричала, как у соседей.

Детские садики рядом, чтобы мать-отец, работая, могли отдать ребеночка, а сами поехать на работу

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Следует навести порядок с определением детей в детские дошкольные учреждения. Мы строим, опять же, много жилья, но надо посмотреть оптимальные детские садики, чтобы они были рядом, чтобы мать-отец, работая, могли отдать ребеночка, а сами поехать на работу. Если нет – пусть приедут, заберут этого ребенка. Но нам выгодно, чтобы родители работали, а дети были обеспечены. И таким образом мы и семьи поддержим, потому что растить ребенка, если их двое-трое, гавриков этих, бегают, малышей – это вообще катастрофа. Поэтому надо переложить эту тяжесть, разделить ее надо с родителями. Это надо нормальные строить детские дошкольные учреждения.