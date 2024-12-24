25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС

Развитие добрососедских отношений и построение новых экономических связей – основные цели Беларуси на международной арене, которые неоспоримо главенствуют в нашей политике. В два предстоящих дня – 25 и 26 декабря – в Санкт-Петербурге пройдут саммиты наших крупнейших интеграционных объединений – СНГ и ЕАЭС, где участники подведут итоги 2024 года и обсудят планы по углублению сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на следующий день Санкт-Петербург станет площадкой для саммита Евразийского экономического союза. В Северной российской столице ожидают также представителей государств – наблюдателей ЕАЭС – это Узбекистан и Куба. Главы государств евразийской пятерки обсудят актуальные проблемы объединения, а также оценят перспективы углубления интеграции. По итогам планируется принятие ряда важных документов. Среди них – решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя в рамках ЕАЭС.

В первый день руководители стран Содружества Независимых Государств соберутся на неформальную предновогоднюю встречу, которая стала уже многолетней традицией. Завтрашний саммит не будет исключением. Сначала лидеры подведут итоги российского председательства, а после официальной части смогут пообщаться в неформальной обстановке и обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.

С 1 января 2025 года председательство в органах ЕАЭС переходит к Беларуси. А потому стоит ждать период активной и инициативной работы на евразийской площадке, которой уже десяток лет. Да, время летит действительно быстро. Но это время мы, безусловно, провели с коллективной пользой, которую можно вполне наглядно оценить цифрами. За 10 лет существования ЕАЭС совокупный ВВП стран-участниц вырос с 1,6 до 2,4 триллиона долларов. Объем взаимной торговли увеличился почти в два раза – с 45 до 87,5 миллиарда долларов. Почти в полтора раза вырос товарооборот с третьими странами – динамика от 580 до без малого 800 миллиардов долларов. При этом внешний долг союза сократился на 15 пунктов, а портфель взаимных прямых инвестиций достиг почти 18 миллиардов. И все это наша евразийская «пятерка».

Хотя в нынешних геополитических обстоятельствах правильнее было бы сказать «пятерка с плюсом». А все потому, что к нашему союзу присматриваются в том или ином качестве и другие страны. Так, 4 государства входят в зону свободной торговли ЕАЭС – это Вьетнам, Сингапур, Сербия и Иран. Еще 6 стран находятся в стадии переговоров. Это Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Индия, Монголия и Индонезия. Процесс это, конечно, взаимовыгодный. Для Евразийского союза это возможность выхода на новые рынки.

К тому же в последние годы нередко звучат инициативы о сопряжении таких форматов, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС и АСЕАН. Пожалуй, эффект такого сложения будет лучшим ответом на геополитическую турбулентность в современном мире.