Лукашенко поздравил Кавелашвили с избранием на должность президента Грузии

14 декабря Грузия выбрала нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили, депутат от правящей партии «Грузинская мечта». За него проголосовали 224 представителя коллегии выборщиков из 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 декабря Грузия выбрала нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили, депутат от правящей партии «Грузинская мечта». За него проголосовали 224 представителя коллегии выборщиков из 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С избранием на должность президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии.
Напомним, что Михаил Кавелашвили был единственным зарегистрированным кандидатом. Депутаты от оппозиции в выборах не участвовали. Они «голосовали» у стен парламента. Подробности читайте здесь.