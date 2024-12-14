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Лукашенко поздравил Кавелашвили с избранием на должность президента Грузии

14 декабря 2024 16:36
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14 декабря Грузия выбрала нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили, депутат от правящей партии «Грузинская мечта». За него проголосовали 224 представителя коллегии выборщиков из 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Кавелашвили с избранием на должность президента Грузии-2

С избранием на должность президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии.

Напомним, что Михаил Кавелашвили был единственным зарегистрированным кандидатом. Депутаты от оппозиции в выборах не участвовали. Они «голосовали» у стен парламента. Подробности читайте здесь.

# Александр Лукашенко # Выборы

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