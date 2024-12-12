Лазуткин: сегодня есть проблема в плане трансграничной преступности из-за противостояния блоков

Андрей Лазуткин, политолог:

Понятно, что можно поговорить о хорошем, но если говорить о чем-то плохом, то вот наша общая проблема на сегодня, например, это международный характер преступности. Когда колл-центры, допустим, или сбытчики наркотиков, наркошопы, более крупные маркетплейсы, которые держат эти наркошопы, они работают из-за рубежа. Причем из-за противостояния блоков они просто убегают на Запад или еще куда-то, и вот что с ними делать? То есть сегодня есть большая проблема в плане вот этой трансграничной преступности. Из-за интернета все эти форумы сейчас во многом приобрели такой достаточно массовый характер. Вот как с этим бороться? То есть понятно, что одна сама по себе Россия или одна Беларусь это сделать не сможет. Поэтому понятно, что кроме того, что мы сотрудничаем по вопросам геноцида, по другим линиям, есть еще общая проблема, которая связана в нашем общем, по сути, пространстве интернета. Это вот те самые форумы киберпреступности. Я знаю, что над этим тоже сейчас работают, но понятно, что, Григорий, это во многом зависит от, скажем, политической обстановки. То есть у нас есть случаи, когда люди убегают в Польшу, например. Здесь кидают вкладчиков или забирают просто у людей деньги и потом сидят в Польше и как-то даже ничего не боятся. То есть поляки, зная, что это мошенники и воры, их не экстрадируют. Потому что такая сегодня политика. И это не вопрос того, что следователь работает плохо, то есть вопрос, как достать этого человека и что можно для этого сделать. Поэтому есть и проблемы, конечно, но понятно, что специалисты знают больше. То есть мы то, что видим, это награждение, это какие-то вопросы, связанные с тем, что и мы русские, и вы русские, мы там близкие люди, но понятно, что есть еще более закрытая часть, которая так вот не обсуждается.