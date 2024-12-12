Муковозчик про БДИПЧ ОБСЕ: если где-то побеждает не тот кандидат, начинается, как в Беларуси – вой, санкции, попытки майданов

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А давайте еще раз про выборы. И про приснопамятное БДИПЧ ОБСЕ, которое больше к нам, я надеюсь, не приедет никогда, чтобы типа «понаблюдать», как у нас происходит электоральный процесс, а затем обнародовать очередной отрицательный доклад, подготовленный заранее.

Недавно 47-й президент США заявил, что в США, выясняется, «нужно навести порядок». И что его, Дональда Трампа, администрация «собирается пересмотреть подход к выборам». Потому что вдруг оказалось: уже долгое время идеальной демократии «необходимо, чтобы были бумажные бюллетени, голосование в один день, удостоверения личности избирателей и подтверждение гражданства», – это пишет Newsweek. «Мы хотим отказаться от голосования по почте», – потрясает основы очередной глава Белого дома.