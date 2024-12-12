Муковозчик про БДИПЧ ОБСЕ: если где-то побеждает не тот кандидат, начинается, как в Беларуси – вой, санкции, попытки майданов

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
А давайте еще раз про выборы. И про приснопамятное БДИПЧ ОБСЕ, которое больше к нам, я надеюсь, не приедет никогда, чтобы типа «понаблюдать», как у нас происходит электоральный процесс, а затем обнародовать очередной отрицательный доклад, подготовленный заранее.
Недавно 47-й президент США заявил, что в США, выясняется, «нужно навести порядок». И что его, Дональда Трампа, администрация «собирается пересмотреть подход к выборам». Потому что вдруг оказалось: уже долгое время идеальной демократии «необходимо, чтобы были бумажные бюллетени, голосование в один день, удостоверения личности избирателей и подтверждение гражданства», – это пишет Newsweek. «Мы хотим отказаться от голосования по почте», – потрясает основы очередной глава Белого дома.
Ведь до последнего времени главного в мире, как они там считают, выбирали, не удостоверяя личность. Не подтверждая гражданства голосующих. Ну и фальсифицируя результаты массово, пачками вбрасывая (или выбрасывая) бюллетени по почте или посылая спам в электронном виде. И ничего, прокатывало. Во всяком случае американцы никогда не принимали никаких претензий со стороны по поводу своих выборов. А вот в чужие лезли систематически.
Как, впрочем, и общеевропейцы со своим БДИПЧ ОБСЕ. Причем в последнее время они попросту перестали стесняться: если кандидат их устраивает, то к выборам в чужой стране претензий нет. И даже интереса нет. А вот если где-то побеждает не тот кандидат – тогда начинается, как в Грузии. Или как в Беларуси: общий вой, санкции, непризнание, попытки майданов и иностранная помощь по смене власти неконституционным путем.
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