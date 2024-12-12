Как люди воспринимали Башара Асада в Сирии? Рассказал Аким Апачев

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим заседание Совета безопасности, обстановку в Сирии и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Расскажи, пожалуйста, про Башара. Знаешь, сейчас павшего льва всегда все оплевывают, всегда закидывают мусором истории. Вот расскажи про его личность, про его фигуру, как люди его воспринимали там.
Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:
Слушай, тут историческая персона, надо рассматривать, наверное, и с одной стороны, и с другой стороны, в 2011-м году Башару удалось удержать страну от пропасти гражданской войны. И он не убежал никуда, в отличие от Януковича. Янукович, я напомню, убежал, как только запахло жареным. Башар предпочел остаться в Сирии, и в самые тяжелые времена он находился со своей страной, со своим народом. В 2012 году мы вошли в Сирию, и, пожалуй, знаешь, как будто в том числе для Башара был вопрос решен. Им казалось, что вот теперь Иран, Россия будут помогать и решать задачи, которые должен был решать в том числе Башар. Мне кажется, самая большая ошибка Башара – это не то, что не смог видоизменить армию, а в том, что он не смог снять пиджак и надеть китель. Потому что нужен был в стране герой-воин, а вот он пытался быть героем-дипломатом.
Мы много видео видели, где Башар приезжает к военным в пиджаке, идет на позиции. И вот в неформальной обстановке снимает пиджак, сидит в рубашке. Видимо, бойцам для того, чтобы обрести дух и уверенность, нужно было, чтобы он надел китель. Все-таки его брат Басиль немного другим, и мне кажется, Басиль бы с этим вызовом тоже бы справился. Мы говорили о том, что идет наращивание группировки боевиков. Иран об этом говорил, но даже для самого Башара стало неожиданностью то, как быстро сдавались правительственные силы. На мой взгляд, и это многим очевидно, что было предательство в рядах генералитета сирийско-арабской армии, потому что так быстро, вот столь стремительно, даже при низком боевом духе, ни одна армия не отступала. Мне кажется, что помимо того, что, конечно, был низкий боевой дух у сирийско-арабской армии, у боевиков было огромные силы и средства и личный состав, но тем не менее, вот здесь предательство. Предательство, как по мне, очевидно, предательство внутри генералитета сирийско-арабской армии.