Как люди воспринимали Башара Асада в Сирии? Рассказал Аким Апачев

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Слушай, тут историческая персона, надо рассматривать, наверное, и с одной стороны, и с другой стороны, в 2011-м году Башару удалось удержать страну от пропасти гражданской войны. И он не убежал никуда, в отличие от Януковича. Янукович, я напомню, убежал, как только запахло жареным. Башар предпочел остаться в Сирии, и в самые тяжелые времена он находился со своей страной, со своим народом. В 2012 году мы вошли в Сирию, и, пожалуй, знаешь, как будто в том числе для Башара был вопрос решен. Им казалось, что вот теперь Иран, Россия будут помогать и решать задачи, которые должен был решать в том числе Башар. Мне кажется, самая большая ошибка Башара – это не то, что не смог видоизменить армию, а в том, что он не смог снять пиджак и надеть китель. Потому что нужен был в стране герой-воин, а вот он пытался быть героем-дипломатом.

Мы много видео видели, где Башар приезжает к военным в пиджаке, идет на позиции. И вот в неформальной обстановке снимает пиджак, сидит в рубашке. Видимо, бойцам для того, чтобы обрести дух и уверенность, нужно было, чтобы он надел китель. Все-таки его брат Басиль немного другим, и мне кажется, Басиль бы с этим вызовом тоже бы справился. Мы говорили о том, что идет наращивание группировки боевиков. Иран об этом говорил, но даже для самого Башара стало неожиданностью то, как быстро сдавались правительственные силы. На мой взгляд, и это многим очевидно, что было предательство в рядах генералитета сирийско-арабской армии, потому что так быстро, вот столь стремительно, даже при низком боевом духе, ни одна армия не отступала. Мне кажется, что помимо того, что, конечно, был низкий боевой дух у сирийско-арабской армии, у боевиков было огромные силы и средства и личный состав, но тем не менее, вот здесь предательство. Предательство, как по мне, очевидно, предательство внутри генералитета сирийско-арабской армии.