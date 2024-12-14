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Шатько о ситуации в Грузии: это прокатка способов свержения власти и грубый политический диктат

14 декабря 2024 16:36
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Из Грузии западные политтехнологи пытаются сделать еще одну горячую точку. Но несмотря на все давление, страна остается верной собственным ориентирам. Сегодня республика выбрала нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили, депутат от правящей партии «Грузинская мечта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 224 представителя коллегии выборщиков из 300.

С избранием на должность президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии.

Напомним, что он был единственным зарегистрированным кандидатом. Депутаты от оппозиции в выборах не участвовали. Они «голосовали» у стен парламента. Там с утра снова проходят митинги прозападной оппозиции, для которой выборы президента – очередной повод раскачать страну.

Поддерживает идею и Зурабишвили, теперь уже бывшая глава республики. Впрочем, сама политик отказывается покидать и пост, и резиденцию. Она не признает выбранный народом парламент, следовательно, и сегодняшнее голосование. Ничего удивительно, если учесть, что все время, проведенное у власти, Зурабишвили служила западным партнерам, а не народу Грузии и называла это демократией.

Впрочем, жители республики оказались умнее зарубежных заказчиков протестов. Ранее они проголосовали за правящую партию, которая у власти уже 13-й год и выступает за собственный путь развития Грузии – без учета европейских интересов. А сегодня не поддерживают проходящие митинги в столице.

Сами сторонники оппозиции, которых, впрочем, становится все меньше, к парламенту пришли. Запад на этом фоне заявляет о расколе грузинского общества. Но это не что иное, как мыльный пузырь. Зона протестов – это 100-150 метров в центре Тбилиси. Остальная часть города и страна в целом живет обычной жизнью.

Шатько о ситуации в Грузии: это прокатка способов свержения власти и грубый политический диктат-2

Александр Шатько, политический аналитик:
Это показательные выступления. Это прокатка своих основных способов свержения власти. Это грубый политический диктат. И показательные выступления прежде всего для других стран, которые на сегодняшний день стягиваются вокруг блоков, в которые входит Российская Федерация. Это такое, знаете: как бы вы там ни выпендривались, а мы все равно сделаем то, что считаем нужным. 

Я очень надеюсь, что все-таки вот те протестные действия, которые на сегодняшний день есть в Грузии... Вместе с поддержкой европейских политиков и депутатов Европарламента, которые приезжали, участвовали в митинге. Это грубое вмешательство в выборы в Грузии. То, что они там звенят по всему миру, что Российская Федерация вмешивается, ни о какой демократии речи не идет. И мы очень надеемся на то, что Грузия станет стабильной и ровной страной, скажем так, со стабильной политикой и нейтральным отношением к конфликтным ситуациям, которые сейчас происходят в мире.

Инаугурация Кавелашвили назначена на 29 декабря. Отметим, что Грузия – парламентская республика и президент в ней выполняет представительскую функцию. Реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Кобахидзе, как и новоизбранный президент, представляет правящую партию.

Для Запада она как красная тряпка для быка. ЕС пытается защитить свои интересы в Грузии и недвусмысленно намекает, что будет, если страна не пойдет по пути евроинтеграции. А она не пойдет. По крайней мере до 2028 года. Власти приняли решение приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Этот выбор суверенного государства вызвал волну недовольств на Западе.

В сторону Тбилиси посыпались обвинения, угрозы и санкции. Давление на правительство продолжается и посредством протестов. Больше двух недель у здания парламента каждый вечер собираются сторонники интеграции с ЕС. Мирные, по словам организаторов, митинги оказались банальной заказухой.

# Новости Грузии # Александр Шатько # Выборы

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