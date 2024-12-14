Из Грузии западные политтехнологи пытаются сделать еще одну горячую точку. Но несмотря на все давление, страна остается верной собственным ориентирам. Сегодня республика выбрала нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили, депутат от правящей партии «Грузинская мечта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 224 представителя коллегии выборщиков из 300.

С избранием на должность президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии.

Напомним, что он был единственным зарегистрированным кандидатом. Депутаты от оппозиции в выборах не участвовали. Они «голосовали» у стен парламента. Там с утра снова проходят митинги прозападной оппозиции, для которой выборы президента – очередной повод раскачать страну.

Поддерживает идею и Зурабишвили, теперь уже бывшая глава республики. Впрочем, сама политик отказывается покидать и пост, и резиденцию. Она не признает выбранный народом парламент, следовательно, и сегодняшнее голосование. Ничего удивительно, если учесть, что все время, проведенное у власти, Зурабишвили служила западным партнерам, а не народу Грузии и называла это демократией.

Впрочем, жители республики оказались умнее зарубежных заказчиков протестов. Ранее они проголосовали за правящую партию, которая у власти уже 13-й год и выступает за собственный путь развития Грузии – без учета европейских интересов. А сегодня не поддерживают проходящие митинги в столице.

Сами сторонники оппозиции, которых, впрочем, становится все меньше, к парламенту пришли. Запад на этом фоне заявляет о расколе грузинского общества. Но это не что иное, как мыльный пузырь. Зона протестов – это 100-150 метров в центре Тбилиси. Остальная часть города и страна в целом живет обычной жизнью.