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Майра Мора, глава представительства ЕС в Беларуси: Пограничная служба в Беларуси очень хорошо работает

05 октября 2012 07:28
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Новости Беларуси. Белорусско-украинскую границу оснастят по последнему слову техники. Среди инициаторов программы технической помощи — Еврокомиссия и международная организация по миграции.  Вездеходами, квадроциклами, внедорожниками оснастят тысячу километров границы. На эти цели уйдет более двух с половиной миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Игнатович, начальник управления международного сотрудничества Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Планируется приобрести современные катера, т.к. значительна протяжённость водной границы, вездеходы, чтобы доставлять людей в труднодоступные участки, квадроциклы, средства наблюдения»

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
У нас с давних пор с белорусской пограничной службой хорошие отношения. И это я говорю от чистого сердца. Эта служба в Беларуси очень хорошо работает. Об этом все в соседних странах говорят. Будь моя воля, я бы ещё больше таких проектов привезла бы.

Борут Эржен, заместитель генерального директора миграционного центра по развитию миграционной политики (Австрия):
Мы работаем в Беларуси в рамках Восточного партнёрства с 2011 года и на всех этапах работы видим высокий профессионализм и очень ценим работы пограничной службы Беларуси.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз

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