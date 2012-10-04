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Александр Лукашенко: Мы сократимся и власти у чиновников будет значительно больше

04 октября 2012 10:53
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Новости Беларуси. Аграрный сектор  должен стать  самоокупаемым и уже с этого дня работать по-новому. Во главе угла — дисциплина, работа с кадрами и соблюдение технологий. 2 октября эти поручения дал президент Александр Лукашенко на выездном совещании в  Минсельхозпроде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министра сельского хозяйства Леонид Заяц  доложил, какие есть идеи по развитию АПК.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства  и продовольствия Республики Беларусь:
Полагаю, необходимо ввести ответственность областных и районный сельхозпродов перед Минсельхозпродом. Вернуть ранее существовавшее право согласовывая кандидатуры их руководителей  и специалистов при назначении и увольнении. А также наказание, вплоть до освобождения от должности за упущения в работе.   

Александр Лукашенко, президент Беларуси:
Введите в практику, чтобы без согласования министра ко мне документы на стол не поступали. Вот и все.  Все будут бегать за ним и он, министр, будет знать, какие там проблемы. Что касается инициативы об отстранении от должности, то какие тут вопросы?! Взял и проявил инициативу. Я уверен, если она будет аргументирована, то в течение суток буде решен вопрос.
То, что вы предложили по полномочиям, я думаю, это не проблема. Одного - второго научили, третий бы не захотел. Поэтому не надо прощать таких вещей. Но, с другой стороны, нам бы не переборщить. Должна быть система показателей у министра. И по этим показателям он должен иметь соответствующие полномочия спроса с подчиненных. Начиная от своего первого заместителя и заканчивая районным звеном.
Вы говорите, надо руководителям, специалистам на местах дать больше полномочий и свободы. Так если мы лишим губернаторов этих полномочий, забрав их себе, то мы и ответственность переложим на себя. У нас есть очень много задач, которые мы наверху должны решать. Надо продать - это у нас большая проблема. Стратегию надо вырабатывать. Вот это у вас должно быть в руках. Железно. Вот определили, в правительстве или министерстве утвердили - хоть помри, выполняй. 

2 октября президент дал согласие на назначение  Леонида  Маринича на должность первого заместителя министра  сельского хозяйства. И Людмилы Нижевич на должность заместителя министра этого же ведомства.  

Президент также напомнил и  о сокращении госаппарата на 25-30%. Это же требование касается и Минсельхозпрода.

Александр Лукашенко:
Мы сократимся и власти у чиновников будет значительно больше. Но один раз сказал - больше не повторяю. Будете искать, где сократить 25%, начиная от заместителя министра или кого. Деньги останутся у вас и еще дополнительно добавим. Это все идет в плане повышения зарплаты государственным служащим. Потому что у нас зарплата никакая. Мы никогда в государство толкового служащего не привлечем, если мы ему нормально не заплатим. Но мы не можем сделать шаги по повышению зарплаты без сокращения. 

# Государственная политика # Отставки и назначения в Беларуси

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