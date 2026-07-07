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Новости по тегу #Шри-Ланка

В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт – есть жертвы
07 июля 2026 06:16

В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт – есть жертвы

Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие
14 мая 2026 10:48

Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие

Шри-Ланка введет бесплатные визы для белорусов с 25 мая
13 мая 2026 13:48

Шри-Ланка введет бесплатные визы для белорусов с 25 мая

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков
01 декабря 2025 13:45

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков

На Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» погибли 334 человека
01 декабря 2025 05:57

На Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» погибли 334 человека

Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку
28 октября 2025 07:02

Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку

В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек
26 сентября 2025 05:57

В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой
04 февраля 2025 08:13

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой

«Скоро в Шри-Ланке будет ваш завод!» Как Беларусь может заработать на сотрудничестве с островом в Индийском океане?
07 декабря 2013 18:51

«Скоро в Шри-Ланке будет ваш завод!» Как Беларусь может заработать на сотрудничестве с островом в Индийском океане?