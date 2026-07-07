Новости по тегу #Шри-Ланка

Заключенные напали на персонал, пытаясь разоружить сотрудников и взять их в заложники.
Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Национального Собрания Натальи Кочановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма южно-азиатской страны Виджитой Хератом.
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.
«Уверен, что усилия властей и спасательных служб помогут региону преодолеть последствия этой страшной трагедии», – подчеркнул белорусский лидер.
Всего более 850 тысяч жителей пострадало по всей стране.
Маршрут запустили в преддверии 25-летия дипотношений между странами. Дебютный рейс почти полон.
Жертвами инцидента стали буддийские монахи, которые возвращались в монастырь.
Об этом говорится в поздравлении, которое Александр Лукашенко направил Президенту Демократической Социалистической Республики по случаю Дня Независимости.
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