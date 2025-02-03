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Султан Омана поздравил Лукашенко с победой на выборах

03 февраля 2025 13:50
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления по случаю победы на выборах. Успехов в реализации устремлений дружественного народа Беларуси к дальнейшему прогрессу и процветанию пожелал главе нашего государства Султан Омана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Султан Омана поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

Хайсама бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:
Мы рады выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Хотим подтвердить наше искренне желание и далее развивать двусторонние отношения на благо наших народов в течение Вашего нового президентского срока.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко

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