Султан Омана поздравил Лукашенко с победой на выборах

Карпенко: «30 лет нам навязывали тезис об ущербности нашей избирательной системы»

Демонстративно свое отношение к выборам показывали даже те страны, с кем у нас дипломатические связи только на бумаге. Но во всей этой информационной шумихе забыто ключевое: выборы мы проводили исключительно для себя.