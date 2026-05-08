В сквере 80-летия Победы открыли памятный знак в честь участников Минского подполья
Памятный знак, посвященный подвигу участников Минского подполья во время Великой Отечественной войны, торжественно открыли в обновленном сквере 80-летия Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в церемонии приняли члены Совета Республики Национального собрания Беларуси и представители Мингорисполкома.
Авторы мемориала – Сергей Логвин и Анастасия Сипач. Центральный элемент композиции – монументальная стела, символизирующая разрушенный войной Минск. Мемориал дополняют бронзовые фигуры подпольщиков, олицетворяющие мужество и стойкость участников сопротивления.
Особое место занимает образ Елены Мазаник с тем самым «белорусским платочком» на шее – символом ее подвига и памяти о героях Минского подполья. Завершает композицию надпись: «Минскому подполью посвящается».
Сергей Логвин, скульптор:
Первоначальная идея без фигур: архитектура развалин, но потом мы привязали к ним фигуры, привязали эти часы, которые показывают время взрыва, сумочку. Кстати на Мазаник вот здесь, на шее, развивается платочек – это символ того, как Мазаник усыпила бдительность охраны: она просто подарила белорусский платок жене Кубе. И те успокоились. И она пошла типа убирать в комнату, где должен был спать Вильгельм Кубе, и подложила бомбу, которая сработала без 20 час.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы находимся на открытии памятника нашим героям-подпольщикам. Это собирательный образ всех тех людей, которые перенесли ужасные испытания и муки для того, чтобы, конечно, наша страна была такой, какая она есть сейчас.
Во время церемонии открытия участники почтили память героев Минского подполья минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку. Сохранение исторической памяти о мужестве защитников города остается важной частью патриотического воспитания.
И пока в странах, которые с подачи политиков охватила эпидемия беспамятства, сносят мемориалы, гасят Вечный огонь, мы здесь, на белорусской земле, открываем памятники. Ну а новая площадка в Минске, безусловно, станет важным местом проведения образовательных и памятных акций.