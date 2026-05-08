В Брестской крепости перезахоронили останки 7 красноармейцев

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Даже спустя восемь десятилетий Беларусь продолжает возвращать из безвестности своих героев, павших в первые дни Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской крепости-герой предали земле останки семи красноармейцев и установили имя одного из защитников легендарной Цитадели. Почему прошлое не становится тише с годами и насколько громко оно может постучать – знает Кристина Протосовицкая.

Площадь Церемониалов Брестской крепости. Почетный караул, сотни людей. Здесь перезахоронили останки семи воинов. Их нашли во время раскопок: двух – на территории мемориала, пятерых – у патриотического центра. Экспертиза установила: давность больше 80 лет. Рядом с останками лежали предметы, по которым опознали – это красноармейцы. Сегодня они вернулись в строй навсегда.

В легендарной Цитадели трудно сдержать слезы. Особенно сыну политрука Ильи Сёмочкина. Отец погиб в первые дни войны. 22 июня 1941-го маленькому Володе было всего два года. Фашисты планировали взять крепость за восемь часов, к полудню. Цитадель держалась 32 дня. Люди стояли насмерть. Умирали, но не сдавались. Это был их первый шаг к Победе. И, может быть, самый важный.

Владимир Сёмочкин, сын защитника Брестской крепости:

Я точно не знаю, где захоронен мой отец, я не знаю. Знаю, что он здесь захоронен, в крепости. И вот вдруг то, что нашли останки наших солдат – а это и отец. Ведь может быть такое. Сердце зовет меня сюда – а вдруг все-таки проводить его в последний раз. С 1971 года, когда открыли мемориал, под плитами некрополя перезахоронили 823 человека. Сейчас здесь покоятся 1 048 защитников крепости. После церемонии их стало 1 055.

Это наша память, это память нашим детям, которую хотелось бы сохранить на долгие века, чтобы наши дети, внуки помнили о том, что здесь проходили тяжелые бои.