Лукашенко встречается с губернатором Владимирской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во вторник, 16 мая, проводит встречу с главой Владимирской области Российской Федерации Александром Авдеевым, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил рост торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Владимирской областью

Сообщается, что этот российский регион уже заключил с белорусскими партнерами свыше десяти договоров о сотрудничестве. Товарооборот между нашей страной и Владимирской областью в 2022 году превысил 400 миллиардов. Этот показатель на двадцать процентов больше, чем в 2021 году.