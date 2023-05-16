Прямой эфир

Лукашенко встречается с губернатором Владимирской области

16 мая 2023 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во вторник, 16 мая, проводит встречу с главой Владимирской области Российской Федерации Александром Авдеевым, информирует Telegram-канал «Пул Первого».  

Лукашенко отметил рост торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Владимирской областью

Сообщается, что этот российский регион уже заключил с белорусскими партнерами свыше десяти договоров о сотрудничестве. Товарооборот между нашей страной и Владимирской областью в 2022 году превысил 400 миллиардов. Этот показатель на двадцать процентов больше, чем в 2021 году. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Александр Авдеев

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МИД Беларуси с визитом в Москве. Какие запланированы мероприятия и встречи?
16 мая 2023 07:29

Глава МИД Беларуси с визитом в Москве. Какие запланированы мероприятия и встречи?

Дзермант: молодые люди 20-30 лет – мишень для организаторов террора
15 мая 2023 17:38

Дзермант: молодые люди 20-30 лет – мишень для организаторов террора

«Они скинут с себя ярмо это американское». Что нужно Европе, чтобы стать независимой?
15 мая 2023 15:28

«Они скинут с себя ярмо это американское». Что нужно Европе, чтобы стать независимой?