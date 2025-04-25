«Молча умирали, кушать было нечего». Узница концлагеря вспомнила, как фашисты заражали людей тифом

Валентина Шишло, узница концлагеря, ребенок войны:

Я помню, когда мы ехали поездом. Когда нас бомбили, мама сидела, Ляля, Гарик, а я под скамейкой. Гром был страшный. А потом приехали в Жлобин уже. Дедушка за нами приехал в деревню Белицу. Он нас посадил всех и увез в Белицу, семь лет мне было. Приехали мы в Белицу, все мужчины уже ушли. Кто-то в партизаны, кто-то в армии был. Нас утречком полицаи и немцы с собаками, с автоматами всех выгнали из этой деревни. Нас погрузили в машины. Мы до Жлобина доехали на этой машине грузовой. Там жили двое суток, пока поезда нашли. А поезда же, вы знаете, какие были? Вот там, где скот возят. Нас погрузили. Столько много, что у нас не было возможности сесть. Мы все стоя ехали.

Везли нас долго. Остановились – Рудобелка. Открыли вагоны эти, нас как горох выгружали, знаете, когда что-то такое неживое выбрасывают. Мы тихонечко остановились и пошли. Толпа большая, нас гнали полицаи. Они были в черных одеяниях, белая повязка на рукаве, автомат, плетка и овчарка. Плетка обязательно. Они нас подгоняли. Мама спрашивает этого полицая: а куда же нас ведут? Посмотрите, вы идете в санаторий Адольфа Гитлера. Это концлагерь Озаричи.