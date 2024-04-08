Лукашенко об Украине и России: им нужна будет спокойная и миролюбивая Беларусь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не совсем понимаю украинцев: зачем им обострять отношения с Беларусью? В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларуси и России нужна будет такая миролюбивая, спокойная Украина. Но я смотрю: пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам. Посмотрите на поведение Президента России. Он очень аккуратен, осторожен, понимает, что рано или поздно все равно к миру придем. Какой мир будет, это уже будет зависеть от них – это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет. Нет, вот начинают подкручивать, подвинчивать. И я не могу в этом плане обидеться на военных. Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно, хотя они делают свое дело. Грязное дело с этими терактами, атаками и прочее… Мы это хорошо знаем по границе с Украиной.