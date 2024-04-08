Лукашенко об Украине и России: им нужна будет спокойная и миролюбивая Беларусь

Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информационная составляющая важна и в открытом противостоянии. Конфликт между Киевом и Москвой может быть урегулирован лишь с помощью Минска. Никого ближе у сторон нет. Мы заинтересованы лишь в одном – мире. Но даже попытки переговорного процесса пытаются сорвать информационным третированием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не совсем понимаю украинцев: зачем им обострять отношения с Беларусью? В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларуси и России нужна будет такая миролюбивая, спокойная Украина. Но я смотрю: пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам. Посмотрите на поведение Президента России. Он очень аккуратен, осторожен, понимает, что рано или поздно все равно к миру придем. Какой мир будет, это уже будет зависеть от них – это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет. Нет, вот начинают подкручивать, подвинчивать. И я не могу в этом плане обидеться на военных. Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно, хотя они делают свое дело. Грязное дело с этими терактами, атаками и прочее… Мы это хорошо знаем по границе с Украиной.
В стране приходит время руководителей новой формации. Плеяды управленцев независимой Беларуси. В их арсенале современные технологии менеджмента, но такая же верность идеям многих поколений нашей страны. И это тоже надо донести белорусскому обществу. Вести честный и открытый диалог, как Президент. Пожалуй, это самая победная стратегия формирования нашей повестки и сохранения нашего мировоззренческого кода. Говорить и жить по правде.
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