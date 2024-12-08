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Лушников: подписание договора о безопасности – это фундаментальный прорыв встречи Лукашенко и Путина

08 декабря 2024 07:49
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8 декабря 1991-го был подписан еще один судьбоносный документ – Беловежские соглашения, которые ознаменовали окончание советского прошлого и стали днем рождения СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лушников: подписание договора о безопасности – это фундаментальный прорыв встречи Лукашенко и Путина-2

За 33 года цели Содружества Независимых Государств фактически не изменились. Сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других отраслях; всестороннее развитие государств-членов и обеспечение международного мира и безопасности. В сегодняшних реалиях звучит как никогда актуально. НАТО продолжает нагнетать обстановку в восточно-европейском регионе. Только за последний год у границ Беларуси Альянс провел около 180 учений. 

На этом фоне очевидно, что именно вопросам обороны и было уделено значительное внимание на заседании ВГС. Напомним, что по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина был подписан Договор о гарантиях безопасности, который регламентирует порядок действий стран – участниц Союзного государства при наличии реальной угрозы суверенитету одной из них или обеих.

Лушников: подписание договора о безопасности – это фундаментальный прорыв встречи Лукашенко и Путина-4

Олег Лушников, глава комитета по международным отношениям и дипломатии общественной палаты ЕАЭС:
Фундаментальный прорыв нынешней встречи – это подписание комплексного договора о безопасности. Теперь Союзное государство становится единой оборонной территорией. И для России это такая же территория ответственности, как и любая территория Российской Федерации. Для Беларуси это гарантия стабильности от тех рисков, которые мы имеем и с юга, и с запада. Они в последнее время действительно нервируют всех. Теперь каких-то элементов стабильности станет больше. 

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# Международная политика # Союзное государство

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