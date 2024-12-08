Лушников: подписание договора о безопасности – это фундаментальный прорыв встречи Лукашенко и Путина

8 декабря 1991-го был подписан еще один судьбоносный документ – Беловежские соглашения, которые ознаменовали окончание советского прошлого и стали днем рождения СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 33 года цели Содружества Независимых Государств фактически не изменились. Сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других отраслях; всестороннее развитие государств-членов и обеспечение международного мира и безопасности. В сегодняшних реалиях звучит как никогда актуально. НАТО продолжает нагнетать обстановку в восточно-европейском регионе. Только за последний год у границ Беларуси Альянс провел около 180 учений.

На этом фоне очевидно, что именно вопросам обороны и было уделено значительное внимание на заседании ВГС. Напомним, что по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина был подписан Договор о гарантиях безопасности, который регламентирует порядок действий стран – участниц Союзного государства при наличии реальной угрозы суверенитету одной из них или обеих.